Başkan Emre: Ailenin temel taşı kadınlardır

Toplumun temel taşının kadınlar olduğunu ifade eden Belediye Başkanı Emre,"Fedakârlıkları ve nezaketleriyle toplumumuzun denge unsuru olan kadınlar, Toplumun temel taşı aile olduğuna göre ailelerin de temel taşı hiç şüphesiz kadınlardır. Tarihimizin her devrinde kadınlar, aile ve toplum yapısının en değerli yerinde bulunmuştur. Kadınlarına değer veren toplumların, hak ettiği şekilde yükseleceği gerçeği vardır."dedi.

Bugüne kadar kadınlara yönelik her türlü şiddetin, ayrımcılık ve istismarın karşısında olduğunu belirten Başkan Emre,"Doğumdan ölüme kadar hayatın her anında varlıklarını hissettiğimiz, bizi biz yapan değerli kadınlarımız bizim tarihimizde, gerektiğinde eline silahı alıp düşmanın üzerine yürümüş, gerektiğinde sırtında bebeği, kucağında mermi ile cepheye koşmuştur. 'Cennet annelerin ayakları altındadır' hadisine kalpten inanan bir dinin mensubu olan bizler, bugüne kadar kadınlara yönelik her türlü şiddetin, ayrımcılığın ve istismarın karşısında olduğumuz gibi bundan sonra da olmaya devam edeceğiz. Kadınlarımızın desteklenmesi demek, ailenin, toplumumuzun ve milletimizin güçlenmesi demektir. Bu kapsamda Besni Belediyesi olarak kadınların sosyal ve kültürel hayata katılımlarını artırmak için açtığımız çeşitli kurslarla önemli çalışmalara imza atıyoruz. Bu duygu ve düşüncelerle başta şehit annelerimiz olmak üzere tüm kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü kutluyor, sağlıklı ve huzurlu uzun ömürler diliyorum."şeklinde konuştu.