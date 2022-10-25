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Başkan Doğan, İyi partinin kuruluş yıldönümünü kutladı

İyi Parti Adıyaman İl Başkanı Kenan Doğan, iyi Parti’nin 5. Kuruluş yıldönümü ile ilgili kutlama mesajı yayımladı.

25 Ekim 2022 Salı 13:59
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Başkan Doğan, İyi partinin kuruluş yıldönümünü kutladı

Kuruluşundan bugüne kadar iyi partinin zorlu yollardan geçtiğini ifade eden Doğan; “25 Ekim 2017’de Sayın Genel Başkanımız Meral Akşener önderliğinde kurulan partimizin bugün kuruluşunun 5. yıldönümünü kutluyoruz. Kuruluşumuzdan bugüne gelene dek çok zorlu yollardan geçtik. Partimizin üzerine atılmadık iftiralar kalmadı. Yeri geldi ihanete de uğradık. Ama herkese inat hala dimdik ayaktayız. Bizim yanımızda milletimiz, başımızda da Genel Başkanımız Meral Akşener hanımefendi var. Partimizin kurulduğu gün milletimizin umudu olduk. Milletimize, ülkemize hizmet için daha nice yıllar çalışacağız. Çünkü milletimizin bize ihtiyacı var” dedi.

“Geldiğimiz noktada artık insanlarımız demokrasiden bahseder duruma geldi” diyen Başkan Doğan; “Bu ülkede gençlerimizin umutları yeniden yeşermeye başladı. İnsanlarımız yarına umutla bakabilir duruma geldi ve her şeyden önce tek adamlık değil çoğulcu demokrasinin yeniden gelebileceğine insanlar inandı. Artık ‘ben ne dersem o olur’ sisteminden ‘biz ne dersek o olur’ fikri yerleşti. Çoğulcu demokrasiye geçişimize yönelik umutlarımız daha kuvvetli inancımız tam ve yarına güvenle bakmak için birçok sebebimiz var. Artık iyi parti var. Biraz daha sabredelim az kaldı. İyiler gelecek ve yeniden demokrasi bütün kurum ve kuruluşlarıyla yeniden tesis edilecek. Hak, hukuk, liyakat adalet temel insan hak ve hürriyetleri anayasal güvencesine kavuşacak ve mutlu müreffeh Türkiye’yi inşa etme yolunda tüm engeller ortadan kaldırılıp kuvvetler ayrılığının güçlü bir şekilde uygulanmasıyla birlikte liyakat ön plana çıkacak. Adalet yerini bulacak ve bu ülkeyi inşallah parlamenter sistemle yeniden buluşturup tek adam rejiminden kurtulacağız. Bugün itibari ile iyi parti artık Türk demokrasisinin merkezi ve vazgeçilmezi olmuştur. İyi ki kurmuşuz  bu parti,iyi ki bizler bu partinin bir neferi olarak yol arkadaşı olmuşuz” dedi.

Başkan Doğan, sözlerini şöyle sürdürdü; “İYİ Parti'nin iktidarına az kaldı. Vatandaş kötü giden bu gidişatın düzelmesinin, işçinin, emeklinin, memurun, öğrencinin kısacası Türkiye'nin rahat bir nefes almasının ancak Meral Akşener ve İYİ Parti kadroları ile yani “Bizimle Mümkün” olabileceğini biliyor ve bu yüzdendir ki; “Millet Bizi Çağırıyor. Bu duygu ve düşüncelerimle iyi partimizin kuruluş yıl dönümünü kutluyor, Başta Genel Başkanımız Sayın Meral Akşener hanımefendi olmak üzere tüm teşkilatlarımıza başarılar diliyorum”

Kaynak: PHA
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