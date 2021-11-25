Başkan Dişkaya: OSB alanı bürokratik engellere feda edilmemelidir

"Adıyamanlı ayakta bunu beklemektedir"

Adıyaman 2. organize veya bir organize ilave yerin süratle hayata geçirilmesinin gerekliliğine değinen AGC Başkanı Zeki Dişkaya, “Adıyaman Ticaret Sanayi İl Müdürümüz ile cemiyet üyemiz Yaşar Darıcı ile kadastrodan emekli Vahap Dişkaya ile birlikte bugün Karadağ’daki TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Adıyaman Milletvekili Av. Ahmet Aydın'ın açıklamış olduğu OSB ilave yer geliyor yerini yerinde gittik birlikte inceledik. Bizim gördüğümüz kadarıyla OSB yapılabilecek bir alan ufak tefek bazı engebeli yerler olsa da sanayici buraları yapar. Bunun örnekleri Şanlıurfa dağı delmiş yapmışlar. Gaziantep öyle, Osmaniye öyle. Zaten birinci sınıf araziye OSB yapılması işlenebilir tarım arazisinin yok edilmesi anlamına gelir. Bu da doğru olmaz. Burası en ideal yer Türkiye Petrolleri ile ilgili işte 2000 dönüm 2500 dönümlük bir alanın ruhsatlandırıldığı, bunun da verilerinin süratle alınması bu manada bir çalışma yapılmasına Yarın itibarıyla da buna daha da yoğunlaşacaklarını belirten il müdürümüz konunun takipçisi olacağız burada tek hedefimiz Adıyaman 2. Organize veya bir organize ilave yerim süratle hayata geçirilmesidir” dedi.

Dişkaya, açıklamasının sonunda ise, “Adıyamanlı ayakta bunu beklemektedir. Binlerce dönüm alan var burada. OSB için ideal bir alan. Ha bu yapılmasa buraları işgal ederler ve de yazık olur. Müdürümden ve siyasilerden beklentimiz OSB alanının bürokratik engellere feda edilmeden acilen hizmete alınmasıdır” diye konuştu.