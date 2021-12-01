Başkan Dişkaya: Huzurun ve barışın başkenti Adıyaman’dır

Dişkaya, mesajında; “Adıyaman 1954 yılında Kahta, Besni, Gerger ve Çelikhan ilçeleri ile birlikte vilayet olmuştur. Adıyaman huzurun ve barışın şehri olarak hiç bir zaman teröre geçit vermemiş ve her zaman devletinin yanında olmuştur. Adıyaman tarihi, eşsiz turistik mekanları, gastronomisi, kültürü ve sosyal yapısı ile birlikte Türkiye'nin önemli kentleri arasındadır. Adıyaman'ın ekonomik ve sosyal kalkınması için tüm kesimlerin elini taşın altına koyması gerekiyor. İlimizin sahip olduğu zengin değerlerin bir an önce yatırıma ve hizmete dönüşmesi dileğiyle İl oluşumuzun 67. yılını kutluyor tüm hemşerilerimize saygı ve selamlarımı iletiyorum” dedi.