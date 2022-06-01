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Başkan Dişkaya, Başkan Kılınç ile projeleri görüştü

Adıyaman Gazeteciler Cemiyeti (AGC) Başkanı Zeki Dişkaya, Adıyaman Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç’ı makamında ziyaret ederek, Adıyaman ile ilgili sorunlar ve çözüm önerileri hakkında değerlendirmede bulundu.

01 Haziran 2022 Çarşamba 12:18
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Başkan Dişkaya, Başkan Kılınç ile projeleri görüştü

Başkan Kılınç'ı makamında ziyaret eden AGC Başkanı Zeki Dişkaya, kentte yapılan çalışmalar ve yapımına başlanacak olan projeler hakkında değerlendirmede bulunarak, kısa süre sonra yapımına başlanacak olan battı çıktı projesi değerlendirildi.
"AGC olarak projeleri yakından takip ediyoruz"
Ziyarette açıklama yapan AGC Başkanı Zeki Dişkaya,"Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastane'mizin ve şehirlerarası terminalin bölgede yapılmaya başlanacak olan battı çıktının Adıyaman’a hayırlı olmasını diliyorum. Yapımıyla ilgili inşaat firmasının yerleştiğini gördük. Belediye başkanımız konu ile ilgili çalışmaların kısa süre içerisinde başlayacağına ve çok kısa sürede bitirilmesi için gerekli görüşmelerin sürdüğünü ve özellikle battı çıktının hastaneye dönen yolunun sıkıntı olmaması için Karayolları ile gerekli görüşmelerin yapıldığını söyledi. Günlük hastane bölgesine yaklaşık 20 ile 30 bin arasında vatandaşımız ulaşım sağlıyor. Hesaplandığında çok büyük bir yoğunluk olduğu biliyoruz. Bununla ilgili çalışmaların devam ettiğini ve böyle bir sıkıntının yaşanmaması için de gerekenin yapılacağını söyledi. Bizde AGC olarak projeleri yakından takip ediyoruz. İnşallah el birliği ile kentimizi yaşanabilir bir şehir haline getirmek olacaktır."dedi.
Başkan Kılınç'tan 'Konuk Evi' müjdesi
Başkan Dişkaya, yapımı devam eden Adıyaman Kadın ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'nin bitimiyle trafik yoğunluğunun artacağı ve bulun için ise gerekli hassasiyetin gösterileceği inancında olduklarını hatırlatarak şunları söyledi:
"Başkan Kılınç, otoparkın çok ciddi bir problem olduğunu orada yeni yapılan hastane ile birlikte bu yoğunluğun daha da artacağını ve bunun çözümü için de hastanenin kuzey kısmındaki alanda bir girişimlerinin olacağını belirtti. Eğer burada bir olumsuzluk olur ise hastanenin karşısında belediye ikmal alanının olduğunu gerekirse orada da konuyla ilgili bir çözüm üretmek adına adımlar atılacağının kararlığını gördüm ve bu da bizi sevindirdi. İlaveten birde başkanımız oraya bir 'Konuk Evi' yapacaklarını dile getirdi. Başkan Kılınç hastaneye, hastasını il dışından getiren insanların rahatı için bir konuk evininde özemniyet olduğu kanaatindeyiz ondan dolayı Belediye başkanımıza bu çalışmalarından ve bu açıklamalarından dolayı teşekkür ediyorum. Ziyaretimizde gösterdiği ilgi ve alakadan dolayı hem kendisine hemde ekibine teşekkür ediyoruz."şeklinde konuştu
Adıyaman Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç ise AGC Başkanı Zeki Dişkaya'nın ziyaretinden ötürü mutlu olduğunu belirterek, AGC'nin kentin kurumlarının hareket etmesi anlamında büyük katkı sağladığını söyledi.

Kaynak: PHA
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