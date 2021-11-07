Başkan Deniz: Yapılan bu saldırıyı en ağır şekilde kınıyoruz

Kandilde ve İmralı'da yapılan tüm pazarlıkları unutmayacaklarını belirten Şehit Gazi Sağlık Birlik Sen Adıyaman Başkan İl Başkanı Remzi Deniz, "Bugün İyi parti heyetinin Bingöl İlini ziyaretinde, İYİ Partinin Grup Başkan Vekilli Lütfü Türkkan denen sözde Milletimizi temsil eden vekil bozuntusu haddini aşarak bu ülke için canını feda eden şehitlerimizin aileleri önünde saygıyla eğilmesi gerekirken, maalesef şehidimizin abisine ağzı alınmayacak hakaretler ve küfürler savurarak darp etmiştir” dedi.

“Şehit Gazi Birlik-Sen olarak şehit abisine yapılan bu saldırıyı en ağır şekilde kınıyoruz”

Şehit aileleri olarak siyaset üstü oldukları hiçbir siyasi partiyle bağlarının olmadıklarına değinen Deniz, “Hepsine eşit mesafedeyiz. Daha öncede Oslo’da, Kandil’de ve İmralı'da yapılan tüm pazarlıkların ve görüşmelerinizde unutmadık unutturmayacağız şehit abileri olarak hangi siyasi parti PKK Terör örgütü ile işbirliği yaparsa hem yapan partinin hem de HDP’nin karşısında olacağımızdan hiç kimsenin şüphesi olmasın. Tüm Türkiye’nin gözü önünde Kameralar karşısında şehit ailemize hakaret edilmesi bizleri derinden üzmüştür. Bilinmelidir ki; bu küfür ve hakaret tüm şehit ailelerimize yapılmıştır.

Bu sözde Milletvekili hakkında suç duyurusunda bulunacağımızı ve Şehit Ailemizin yanında olduğumuzu bilinmesini isteriz" diye konuştu.