Başkan Demir ve AVCI'dan Emniyet Müdürü Ergüder'e ziyaret

Türk Dünyası Gazeteciler Federasyonu Genel Başkanı Menderes Demir ve Osmaniye Gazeteciler Cemiyeti Başkanı İsrafil Avcı, Adıyaman İl Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder'i ziyaret etti.

Ziyarette Başkan Demir ve Avcı'ya Adıyaman Faal Gazetecileri Cemiyeti (AGAD) Başkanı İbrahim Aslan eşlik etti.

Ziyaret kapsamında Adıyaman'ın asayiş olaylarında Türkiye'de ilk 3'te yer alması ve yapılan çalışmalar konuşuldu.

Türk Dünyası Gazeteciler Federasyonu Başkanı Demir, misafirperverliğinden ötürü Emniyet Müdürü Ergüder'e teşekkür etti.

Osmaniye Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Avcı ise çalışmalarında başarılar diledi.

İl Emniyet Müdürü Ergüder ise ziyaretlerinden dolayı teşekkür ederek çalışmalarında başarı dileğinde bulundu.