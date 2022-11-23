Başkan Dağtekin: Öğretmenlik mesleğim ile hep gurur duydum

"Sevgi ve şefkat duygusu veren iki insan vardır. Biri anne, diğeri de öğretmenlerdir."

Başkan Dağtekin mesajında,"Öğretmenler Günü olarak kutlanan 24 Kasım’ın, öğretmenlerin üstlendiği ağır sorumluluğun farkına varmanın yanı sıra öğretmenliğin taşıdığı anlam ve önemin idrak edilebilmesi açısından özel bir zaman dilimi olduğuna vurgu yaparak “Mensubu olmaktan onur duyduğum eğitim ordusunun bir neferi olarak biliyorum ki öğretmenlik mesleği fedakârlık, sabır ve gayret isteyen bir meslektir. En önemlisi ise gönül ve sevgi mesleğidir. Hamdolsun bu kutsal vazifem boyunca tüm kıymetli öğrencilerimle gönül köprüleri kurarak bugünlere geldik. Aziz milletimiz ise öğretmenlerimize her zaman minnettar olmuş ve onları baş tacı etmiştir. Hiç şüphesiz dünyada karşılıksız sevgi ve şefkat duygusu veren iki insan vardır. Biri anne, diğeri de öğretmenlerdir. Dolayısıyla bu meslek, annelik kadar kutsal, insanlık kadar onurlu, dostluk ve sevgi tohumları aşılamak kadar gurur verici bir yaşam şeklidir. Öğretmenlerin yalnızca bilgi ve birikimlerini değil, aynı zamanda milli ve manevi değerlerimizi de sonraki kuşaklara aktararak nesiller arasında birer köprü vazifesi görmektedir."dedi.

"Gençlere yardım elini uzatmayı kendimize görev sayıyoruz"

AK Parti iktidarı olarak öğretmenlerin en iyi koşullarda çalışmalarını sağlamakla sorumlu olduklarının bilincinde olduklarının hatırlatan Dağtekin, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Bizim medeniyetimizin kökeninde, “Beşikten mezara kadar ilim öğrenmek” gibi Hadis-i şeriften hareketle kutsi bir anlayış yatmaktadır. Bu şuura sahip milletimizin nazarında öğretmenlerin çok kıymetli bir yer tutmaktadır. Bu bakımdan öğretmenlerimize sadece insani açıdan değil, ilaveten bir de gönül borcumuz vardır. Zira bizi biz yapan değerlerin başında inancımız geldiği gibi, yine inancımızda, öğrendiğimiz her bir harfin bedelinin ise, kırk yıl kölelikle eşdeğer olduğu hatırlatılmaktadır. AK Parti iktidarı olarak öğretmenlerimizin en iyi koşullarda çalışmalarını sağlamakla sorumlu olduğumuzun bilincindeyiz. Geldiğimiz noktada ülkemizi ve Adıyaman’ımızı daha iyi yarınlara taşımak, ekonomi ve bilgi çağında en üst düzeydeki ülkeler seviyesine çıkarmak, yetişen gençlerin iyi eğitim alması ile mümkün olacağının farkındayız. Elbette öğretmenlerimiz bu konuda fedakârca üzerlerine düşeni yaparken, onların içinden gelen biri olarak gençlere yardım elini uzatmayı kendimize görev sayıyoruz. Bu duygu ve düşüncelerle öğretmenlikten gelen biri olmanın gururu ile tüm öğretmenlerimizi sevgi ve saygı ile selamlıyor, başta önceki gün Gaziantep’in Karkamış ilçesinde görevi başındayken hain saldırı sonucu şehit olan Ayşenur Alkan öğretmenimiz olmak üzere ebediyete irtihal etmiş tüm öğretmenlerimize Allah'tan rahmet diliyor, onları minnetle anıyoruz. Çabalarıyla, fedakârlıklarıyla bugünü ve yarınlarımızı inşa eden, neslimizin mimarı olan öğretmenlerimizi sevgiyle selamlıyor, tüm meslektaşlarımın 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü en içten dileklerimle kutluyorum"