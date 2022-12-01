Başkan Ceylan'dan Adıyaman'ın İl oluşunun 68'inci yılı mesajı

Başkan Ceylan mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Doğduğum topraktır, Adıyaman hem tarihi, hem kültürel hem de doğal değerleri ile Anadolu medeniyetimizin önde gelen şehirlerindendir. Bu güzel şehirdeki huzur, barış ve güven ortamı her zaman doğuya örnek olmuştur. Şehrimizdeki birlik beraberlik ise tüm ülkemize örnek teşkil edecek şekildedir. Aynı zamanda iş hayatındaki çeşitlilik ve koşullar göz önünde bulundurulduğunda da ülkemizde önde gelen illerimizdendir. İş insanlarının da bölgeye yaptığı yatırımlar, her geçen gün güzel memleketimizi kalkındırmaktadır. Memleketim için temennim, huzur, barış ve güven ortamının daim olması ve insanların mutlu ve refah içinde yaşamasıdır. Buradan iş insanlarına söylüyorum, bu bölgelere yatırım yapmaya korkmasınlar, emin olun karşılığını alırsınız. Bu vesile ile Adıyaman'ımızın il oluşunun 68. yılını kutluyor, şehrimiz için güzel ve başarılı çalışmalara imza atan hemşehrilerime saygılarımı ve sevgilerimi yolluyorum.”ve son sözüm Adıyamanlı olmaktan onur ve gurur duyuyorum"

Kaynak: PHA