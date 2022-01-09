Başkan Çelik: Basın, demokrasinin temel taşlarından bir tanesidir

Yalan bilginin saniyeler içinde yayıldığı bir ortamda mesleklerini icra eden basın çalışanlarımıza büyük görevler düştüğünü aktaran Sağlık-Sen Adıyaman Şube Başkanı Yakub Çelik,"Basın, demokrasinin temel taşlarından bir tanesidir. Kamuoyunun hızlı, doğru, tarafsız haber alma hakkını temin etmesi demokratik ülkelerin en belirgin göstergesidir. Gazetecilik, fedakârlık ve sorumluluk isteyen, zor şartlarda yapılan, toplumun bilgilendirmesi noktasında oldukça önemli bir meslektir. "dedi.

"Basın çalışanlarımıza büyük görevler düşmektedir"

Sağlık çalışanları gibi basın mensupları da sürekli ön safta yer aldıklarını belirten Çelik," Savaşlarda, depremlerde, sellerde, pandemi sürecinde nasıl sağlık çalışanlarımız ön plandaysa toplumun bilgilendirilmesi için de basın emekçileri ön safta çalışıyor. Sağlık çalışanlarımız insanlara umut oluyor, basın emekçilerimiz de insanlarımızı bilgilendiriyor ve bilinçlendiriyor. 21. yüzyılda teknolojinin böyle geliştiği, yalan bilginin saniyeler içinde yayıldığı bir ortamda mesleklerini icra eden basın çalışanlarımıza büyük görevler düşmektedir. Bu görevlerin en başında toplumu doğru bilgiye ulaştırmak vardır. Bizleri her zaman doğru bilgiye ulaştıran gazetecilerimizin ekonomik, sosyal ve özlük haklarının da bir an önce hakkaniyet içerisinde düzenlenmesi gerekmektedir. Bu duygu ve düşüncelerle toplumun doğru bilgilendirilmesi ve aydınlatılması, fikir ve düşünce hürriyetinin geliştirilmesi gibi önemli görevler üstlenen gazetecilerimizin bu anlamlı gününü tebrik ediyoruz. 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü kutlu olsun"şeklinde konuştu.