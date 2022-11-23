Galeriler Yazarlar
Adıyaman
Adıyaman Taziye Adıyamanlılar Adıyaman - Asayiş Yerel Genel Adıyaman ﻿Ulusal ﻿Çalışan Siyaset Bölge Haberleri Hikayeler ﻿Röportajlar Bunları Biliyormuydunuz Kitaplar Şiirler Magazin ﻿Gündem Fıkralar Adıyaman Tarihçe Adıyaman Coğrafya Yemekler Misafir Makaleler Asayiş Anılar ﻿Sağlık Türküler Sanatçılar Özel Haber Albumler Kültür Sanat Eğitim Bakanlık ﻿Ekonomi Seçim Haberleri Teknoloji Adıyaman - Bakanlık Bölge Yaşam İlan ﻿Politika Çevre BİLİM VE TEKNOLOJİ Moda ﻿Şambayat Haber
BİST
4.854,16
ALTIN
1.045,14
DOLAR
18,62
STERLİN
22,42
EURO
19,34

Başkan Çelebi: Güneydoğu’ya enerji yatırımı yapılsın

Adıyaman’ın Kahta ilçesinde Güneydoğu Enerji Araştırmaları Derneği Başkanı Ömer Çelebi, Kayseri'de nasıl enerji arz güvenliği için yatırım yapılıyorsa, Güneydoğu kentleri için de yapılmasını hükümetten talep ettiklerini ifade etti.

23 Kasım 2022 Çarşamba 15:45
13 Okunma
Başkan Çelebi: Güneydoğu’ya enerji yatırımı yapılsın

Türkiye Elektrik İletişim A.Ş.(TEİAŞ) tarafından Kayseri Organize Sanayi Bölgesi (OSB)'ye 100 MegaWatt'lık bir trafo merkezi kurulduğunu ifade eden Güneydoğu Enerji Araştırmaları Derneği Başkanı Ömer Çelebi, Güneydoğu kentlerinin de enerji alt yapısının güçlendirilmesi gerektiğini ifade etti.
Başkan Çelebi, yaptığı açıklamada; “Öncelikle enerji alt yapısını ve arz güvenliğini güçlendiren TEİAŞ'ı tebrik ederim. Kayseri gibi Türkiye'nin en gelişmiş sanayi kentlerimizden birine böyle bir enerji yatırımın yapılması hem enerji hem de sanayi sektörüne verilen bir önemin göstergesidir. Ancak sanayileşmede hızlı bir atağa geçen Güneydoğu kentlerinin de enerji alt yapısını güçlendirmesi gerektiğini bir kez daha vurguluyoruz.
Son dönemlerde sanayileşmenin büyümesi noktasında hükümet tarafından verilen destekleyici teşviklerle Güneydoğu kentleri turizmle beraber sanayisi ile Türkiye'nin katma değerini arttıracak niteliğe yaklaşmaktadır. Bu kapsamda sanayicilerin en büyük girdi maliyetlerinden enerjide hızlı bir alt yapı iyileşmesinin yapılması zorunlu hale gelmiştir.Küresel çapta yaşanan enerji krizi en çok sanayi sektörünü etkiliyor. Avrupa'da yüksek enerji tüketimi yapan birçok sektör ya kapanıyor ya da kapanacak durumu geliyor. Ancak Türkiye'de ise durum tam karamsar olmasa da yine de enerji maliyetleri sanayicileri zorladığı bir gerçek.
​Güneydoğu'da birçok il ve ilçelerde trafo kapasite sorunu yaşandığından TEİAŞ tarafından Güneş Enerji Santrali (GES) başvuruları olumsuz değerlendirilmektedir. Örneğin hukukî bir engel bulunmasa da 2020'den beri Adıyaman ve Kâhta, Sincik, Gerger ve Samsat ilçelerinde trafo kapasitesinden dolayı GES başvuruları kabul edilmiyor.Halihazırda Adıyaman Gözebaşı'nda yapımı devam eden bir şalt sahası bulunmaktaysa da yetersiz kalacağı bilinmektedir. GEADER olarak Kayseri'de nasıl enerji arz güvenliği için yatırım yapılıyorsa Güneydoğu kentleri için de yapılmasını hükümetimizden talep ediyoruz” dedi.

Kaynak: PHA
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Başkan İnan: Öğretmenlerimiz, insanlığı aydınlık yarınlara taşıyan isimsiz kahramanlardır
Başkan İnan: Öğretmenlerimiz, insanlığı aydınlık yarınlara taşıyan isimsiz kahramanlardır
Hukukçular Derneği Başkanı Işık sınır ötesi operasyonunu değerlendirdi
Hukukçular Derneği Başkanı Işık sınır ötesi operasyonunu değerlendirdi
Yeşilyurt Mahallesi'nde kaldırım çalışması
Yeşilyurt Mahallesi'nde kaldırım çalışması
Başkan Kılınç, Kadın ve Gençlik Merkezini ziyaret etti
Başkan Kılınç, Kadın ve Gençlik Merkezini ziyaret etti
Belediye Başkanı Kılınç'tan 'Öğretmenler Günü' mesajı
Belediye Başkanı Kılınç'tan 'Öğretmenler Günü' mesajı
Başkan Kılınç kenti karış karış dolaşıyor
Başkan Kılınç kenti karış karış dolaşıyor
ATSO Başkanı Torunoğlu, Öğretmenler Gününü kutladı
ATSO Başkanı Torunoğlu, Öğretmenler Gününü kutladı
Otomobilin motor kısmına sıkışan kediyi itfaiye kurtardı - Videolu Haber
Otomobilin motor kısmına sıkışan kediyi itfaiye kurtardı - Videolu Haber
Başkan Dağtekin: Öğretmenlik mesleğim ile hep gurur duydum
Başkan Dağtekin: Öğretmenlik mesleğim ile hep gurur duydum
Kahta Hayvan Pazarını şap hastalığı vurdu
Kahta Hayvan Pazarını şap hastalığı vurdu
Karapınar Caddesi'nin kaldırımları yenileniyor
Karapınar Caddesi'nin kaldırımları yenileniyor
ASKİM'den bakım onarım çalışması
ASKİM'den bakım onarım çalışması
Başkan Kılınç'tan 'Kuduz' açıklaması: Gerekli tüm çalışmalar yapıldı
Başkan Kılınç'tan 'Kuduz' açıklaması: Gerekli tüm çalışmalar yapıldı
Gençlik Merkezi lider ve gönüllüleri çevre temizliği yaptı
Gençlik Merkezi lider ve gönüllüleri çevre temizliği yaptı
Dağlı: Geleceğimizi aydınlatan öğretmenlerimiz, saygıya her zaman layıktır
Dağlı: Geleceğimizi aydınlatan öğretmenlerimiz, saygıya her zaman layıktır
Bakan Karaismailoğlu'ndan Adıyaman Belediyesi'ne ziyaret
Bakan Karaismailoğlu'ndan Adıyaman Belediyesi'ne ziyaret
Bakan Karaismailoğlu Üzeyir Peygamber Türbesini ziyaret etti - Videolu Haber
Bakan Karaismailoğlu Üzeyir Peygamber Türbesini ziyaret etti - Videolu Haber
Bakan Karaismailoğlu: 13 binden fazla personelimiz karla mücadele edecek
Bakan Karaismailoğlu: 13 binden fazla personelimiz karla mücadele edecek
Fatih mahallesinde yol yapım çalışması - Videolu Haber
Fatih mahallesinde yol yapım çalışması - Videolu Haber
Hayvan Pazarında temizlik ve ilaçlama çalışması - Videolu Haber
Hayvan Pazarında temizlik ve ilaçlama çalışması - Videolu Haber
Altınşehir Mahallesi'nde prestij cadde çalışması
Altınşehir Mahallesi'nde prestij cadde çalışması
Başkan Kılınç'tan, Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesine ziyaret
Başkan Kılınç'tan, Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesine ziyaret
Başkan Kılınç, STK temsilcileriyle bir araya geldi
Başkan Kılınç, STK temsilcileriyle bir araya geldi
Başkan Kılınç: Belediye olarak 2 buçuk milyar TL’lik yatırıma imza attık - Videolu Haber
Başkan Kılınç: Belediye olarak 2 buçuk milyar TL’lik yatırıma imza attık - Videolu Haber
Başkan Hüseyin Buluş’tan 10 Kasım mesajı
Başkan Hüseyin Buluş’tan 10 Kasım mesajı
Başkan Dağtekin’den 10 Kasım mesajı
Başkan Dağtekin’den 10 Kasım mesajı
Abdullah Demir: Anayasa Mahkemesi’ni öğretmenlerin sesini duymaya çağırıyoruz
Abdullah Demir: Anayasa Mahkemesi’ni öğretmenlerin sesini duymaya çağırıyoruz
Sultangazi Belediye Başkanı Dursun'dan, Başkan Kılınç'a ziyaret
Sultangazi Belediye Başkanı Dursun'dan, Başkan Kılınç'a ziyaret
Dünya Ehl-i Beyt Vakfı Başkanı Altun'dan, Başkan Kılınç'a ziyaret
Dünya Ehl-i Beyt Vakfı Başkanı Altun'dan, Başkan Kılınç'a ziyaret
Adıyaman deprem gözlem istasyonuna kavuşuyor
Adıyaman deprem gözlem istasyonuna kavuşuyor

Galeriler Yazarlar Anketler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Adıyamanlılar

    Altınşehir Mah.30163 Sok.Palmiye 2 sitesi B Blok. Kat.1 No 1 Adıyaman

    0533 659 63 36

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Adıyamanlılar Net Haber Sitesi İHA (İlas Haber Ajansı) Abonesidir. Adıyamanlılar Net Haber Sitesi İHA (İlas Haber Ajansı) Abonesidir.
    Adıyamanlılar Net Haber Sitesi PERRE (Perre Haber Ajansı) Abonesidir. Adıyamanlılar Net Haber Sitesi PERRE (Perre Haber Ajansı) Abonesidir.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim