Başkan Çelebi: Güneydoğu’ya enerji yatırımı yapılsın

Türkiye Elektrik İletişim A.Ş.(TEİAŞ) tarafından Kayseri Organize Sanayi Bölgesi (OSB)'ye 100 MegaWatt'lık bir trafo merkezi kurulduğunu ifade eden Güneydoğu Enerji Araştırmaları Derneği Başkanı Ömer Çelebi, Güneydoğu kentlerinin de enerji alt yapısının güçlendirilmesi gerektiğini ifade etti.

Başkan Çelebi, yaptığı açıklamada; “Öncelikle enerji alt yapısını ve arz güvenliğini güçlendiren TEİAŞ'ı tebrik ederim. Kayseri gibi Türkiye'nin en gelişmiş sanayi kentlerimizden birine böyle bir enerji yatırımın yapılması hem enerji hem de sanayi sektörüne verilen bir önemin göstergesidir. Ancak sanayileşmede hızlı bir atağa geçen Güneydoğu kentlerinin de enerji alt yapısını güçlendirmesi gerektiğini bir kez daha vurguluyoruz.

Son dönemlerde sanayileşmenin büyümesi noktasında hükümet tarafından verilen destekleyici teşviklerle Güneydoğu kentleri turizmle beraber sanayisi ile Türkiye'nin katma değerini arttıracak niteliğe yaklaşmaktadır. Bu kapsamda sanayicilerin en büyük girdi maliyetlerinden enerjide hızlı bir alt yapı iyileşmesinin yapılması zorunlu hale gelmiştir.Küresel çapta yaşanan enerji krizi en çok sanayi sektörünü etkiliyor. Avrupa'da yüksek enerji tüketimi yapan birçok sektör ya kapanıyor ya da kapanacak durumu geliyor. Ancak Türkiye'de ise durum tam karamsar olmasa da yine de enerji maliyetleri sanayicileri zorladığı bir gerçek.

​Güneydoğu'da birçok il ve ilçelerde trafo kapasite sorunu yaşandığından TEİAŞ tarafından Güneş Enerji Santrali (GES) başvuruları olumsuz değerlendirilmektedir. Örneğin hukukî bir engel bulunmasa da 2020'den beri Adıyaman ve Kâhta, Sincik, Gerger ve Samsat ilçelerinde trafo kapasitesinden dolayı GES başvuruları kabul edilmiyor.Halihazırda Adıyaman Gözebaşı'nda yapımı devam eden bir şalt sahası bulunmaktaysa da yetersiz kalacağı bilinmektedir. GEADER olarak Kayseri'de nasıl enerji arz güvenliği için yatırım yapılıyorsa Güneydoğu kentleri için de yapılmasını hükümetimizden talep ediyoruz” dedi.