Başkan Çelebi: Güneydoğu'da teşkilatlanacağız

Mardin’in kültür ve medeniyet başkenti olduğu kadar enerji üretim üssü konumunda olan antik bir Güneydoğu kenti olduğunu dikkat çeken Başkan Çelebi, Mardin'de Ilısu Barajı HES'ten, Doğalgaz Çevrim Santraline ve Lisanssız Güneş Enerjisi Santrallere kadar toplamda elektrik santrali kurulu gücü 1.387 MW olduğunu söyledi.

“Mardin’de elektrik santralleri yılda yaklaşık 2.485 GWh elektrik üretimi yapıyor”

Mardin’in sınırları içerisinde bulunan elektrik santralleri ile yılda yaklaşık 2.485 GWh elektrik üretimi yaptığını belirten Başkan Çelebi, “Dernek olarak bölgede aktif halde enerji kaynaklarımızı araştıracak ve etkin raporlarımızı ileriki dönemlerde sunacağız. Bununla birlikte bölgemizin tamamında daha hızlı faaliyetler yapmak için şehir şehir teşkilatlanma hazırlığı yürütmekteyiz. Hedefimiz orta vadede Güneydoğu'nun tamamında şubeler açmak” dedi.