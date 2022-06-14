Başkan Çatan, esnafın kira sıkıntılarını dile getirdi

Kiracılar için büyük sorun olan astronomik kira artışlarına çözüm için konutlarda yapılan yüzde 25’lik sınırlamanın işyerlerine de getirilmesi gerektiğini ifade eden Kahta Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Tahsin Çatan; “Pandemi döneminin etkisini yeni yeni atlatan Kahta esnafımız tam düzeni kurduk derken bu seferde kiralar yük oluyor. Konuttaki kiracılar için sevindirici ve rahatlatıcı olan bu düzenleme esnafımız için de yapılmalı” dedi.

Giderleri gelirlerini aşan esnafın artan kira sıkıntılarını dile getiren Kahta Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Tahsin Çatan, “Esnafımız her gün büyük umutlarla dükkanlarını açıyor. Artan maliyetler büyük bir motivasyon ile işyeri açan esnafımızın umutlarını zedeliyor. Temel girdi maliyetlerindeki artışların yanı sıra kiracı olan işyerinin yüzde 20’lik stopaj payını ödemesiyle başlayan sorun, sonu olmayan kira artış oranlarıyla esnafımıza büyük bir yük oluyor. Dükkanındaki bütün malları satsa kira masrafını karşılayamayacak esnaflarımız var. Devletimizin konutlardaki kiracılar için 1 Temmuz 2023’e kadar yenilenecek kira sözleşmelerindeki zam oranında yüzde 25’lik sınır getirmesi kiracıları rahatlatırken, esnafımızın işyerlerinde de bu düzenleme uygulanmalı. Aynı avantaj esnafımız için de sağlanmalı ve bu durum birkaç yıllığına da devam ettirilmeli” ifadelerini kullandı.