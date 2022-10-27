Başkan Binzet: Cumhuriyet milletimizin ortak eseridir

Kurtuluş Savaşı sonrası Cumhuriyet’in her türlü imkansızlığa rağmen çok ağır bedellerle kurulduğunu belirten CHP Adıyaman İl Başkanı Mehmet Sırrı Burak Binzet, “Milletimizin birlik ve beraberliğinin en önemli tezahürü olan Cumhuriyet’in ilanı Türk milletinin, tarihte eşine ender rastlanan bir azim ve irade ile yapılan Kurtuluş Savaşı sonunda kazandığı, tarihindeki en büyük zaferidir. Bu anlamda Cumhuriyet, Türk Milletinin tarih sahnesinde yeniden var oluşunun adıdır. Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün “en büyük eserim” dediği Cumhuriyet, geleceğimizin de en büyük güvencesidir. Cumhuriyet milletimizin ortak eseridir ve inanıyoruz ki milletimiz bu esere her daim sahip çıkacak, gayret ve fedakarlık ile yüceltecektir. Bu duygu ve düşüncelerle; Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere, bu aziz vatanı kanlarıyla yoğurup yurt kılmak için şehitlik mertebesine yükselen tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum. Cumhuriyet Bayramını yürekten kutluyorum.” dedi.