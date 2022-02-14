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Başkan Beyazkaya'dan İslam âlemine çağrı

AGD Adıyaman Şubesi Başkanı Bedrettin Beyazkaya İslam düşmanlığı yapan Hindulara karşı İslam âlimlerinin ve Müslüman Devlet adamların sesiz kalmasının kabul edilemeyeceğini belirtti.

14 Şubat 2022 Pazartesi 14:26
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Başkan Beyazkaya'dan İslam âlemine çağrı

Beyazkaya, yaptığı yazılı açıklamayla Hindistan'da başörtülü Müslüman kadınlara yönelik yapılan baskı ve eziyetlere dur denilmesinin gerektiğini vurguladı.
"Barışın, kardeşliğin, adaletin yegâne kaynağı İslam’dır"
İslam'ın adalet dini olduğunu belirten Beyazkaya, "Barışın, kardeşliğin, adaletin yegâne kaynağı İslam’dır ve insanlık ancak İslam'la huzur bulur. Müslümanlar kendi değerleri etrafında toplandığı ve adaleti şiar edindiği sürece yaşadıkları her yere huzuru ve güveni getirmişlerdir. Lakin zalim yönetimler, putperest ve menfaatperest odaklar İslam’ı ve Müslümanları her zaman kendileri için bir tehdit olarak görmüşlerdir. Otoritelerinin sarsılmaması, menfaatlerinin yok olmaması ve köle düzenlerinin devamı için her yolu denemeyi mübah saymışlardır." dedi.
Hindistan'da İslami yaşantıya getirilen kısıtlamanın kabul edilemeyeceğini dile getiren Beyazkaya, "Bugün nüfus bakımından dünyanın en büyük ülkelerinden olan Hindistan’ı ve Hint Müslümanlarının çektikleri çileleri kamuoyuyla paylaşmak ve Müslüman kardeşlerimizin derdiyle dertlenmek üzere toplandık. Yıllarca İngiliz sömürgesine maruz kalan Hint coğrafyası, İngilizler çekilse de zulüm zihniyetini devam ettiren hatta şiddetini artıran yönetimler tarafından idare edilmiştir. 1947’de resmi olarak kurulan Hindistan, kurulduğu günden itibaren Müslümanlara azınlık muamelesi yapmış, temel hak ve hürriyetlerden mahrum etmiş ve şiddet olaylarını desteklemiştir. Müslümanların ibadetlerine kısıtlamalar getirme, camilerimizi tahrip etme, çocuklarımızın İslami eğitimlerine engeller koyma, hanım kardeşlerimizin tesettürüne el uzatma, mallarını gasp etme, canlarına kastetme, kısaca onları asimetrik psikolojik terörün tüm yönleri ile kıskaca almışlardır." ifadelerini kullandı.
"Hindistan’da 200 milyon Müslüman yaşamaktadır"
Birçok ülke nüfusundan fazla Müslümanın Hindistan'da yaşadığına vurgu yapan Beyazkaya, "Hindistan’da 200 milyon Müslüman yaşamaktadır. Dünyadaki pek çok ülke nüfusunun katbekat üzerinde olan bu sayıya, azınlık muamelesi yapmak, anayasal haklardan mahrum bırakmak, haklarını savunmalarına izin vermemek ancak zulmün bir göstergesidir. İslam düşmanlığını en çok teşvik edenler arasında Hindistan’ın olduğunu ve Müslümanları terör destekçisi gibi gösterme hadsizlikleri ayan beyan ortada iken hiçbir şey yokmuş gibi durmak insanlıktan çıkmak demektir. Hint zulmü sadece kendi topraklarını değil tüm Asya bölgesini kuşatır vaziyete gelmiştir. Arakan’da, Keşmir’de yaşanan soykırımların baş faili Hint yönetimi ve Hint rahipleridir. Faşist grupları destekleyen, Müslüman kanı dökmeleri için tüm ihtiyaçlarını gideren onlardır. Müslümanların yaşadığı sıkıntılar ortada iken İslam ülkelerinin tepkisizliğini, Müslümanların sessizliğini anlamak mümkün değildir.
Hint rahipleri aleni bir şekilde zulümleri teşvik ederken, İslam alimlerinin adaletin tesisini daha fazla gündemlerine almalıdırlar." şeklinde konuştu.
"İslam ülke liderleri derhal toplanmalı"
Müslüman ülkelerin liderlerinin biran önce toplanması gerektiğini dile getiren Beyazkaya, "Putperestlerin, zalimlerin batıl davalarına gösterdikleri sadakati, Müslümanlar hak davalarına göstermedikçe dünyada zulümler bitmeyecektir.  Kendi değerlerini savunmayanlar, adaleti ayağa kaldırmayanlar, Müslümanların izzet ve şerefini göz ardı edenler,  İslam Birliği için çalışmayanlar, yeni bir dünya idealine inanmayanlar elbet ahirette hesap vereceklerdir. Çağrımız; İslam ülke liderlerinin derhal toplanmaları, ülke yöneticilerimizin bu işte öncü olmaları ve dünyada yaşanan zulümlere karşı beraber hareket etmeleridir. Hindistan'da ki Müslümanların sıkıntılarının giderilmesi, Keşmir ve Arakan’daki kardeşlerimizin özgürlüklerine ve insanca yaşama hakkına sahip olmaları için tüm gayreti sarfetmeleridir. Aynı şekilde medyamızın Hindistan'da yaşanan zulümleri tüm gerçekliği ile yansıtmaları, sivil toplum kuruluşlarının ülke yöneticilerine yapacakları her çağrı, sorumluluk alma ve safımızı gösterme açısından önemlidir. Rabbimiz kahhar ismine sığınıyoruz." dedi.
Beyazkaya son olarak, "Rabbimiz İslam’a ve Müslümanlara savaş açan tüm zalimleri kahreyle. Rabbimiz bizleri her daim Hakkı üstün tutanlardan, cihada devam edenlerden ve kardeşlerinin derdi ile dertlenenlerden eylesin. Anadolu Gençlik Derneği olarak; İslam Birliği tesis edilmeden ve Yeni Bir Dünya kurulmadan zulümlerin bitmeyeceği bir defa daha ifade ediyor, İslam ülke yöneticilerini ve Müslümanları sorumluluklarını yerine getirmeye davet ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: PHA
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