Başkan Aydın'ın dayısı Altuğ, son yolculuğuna uğurlandı

Yaşlılığa bağlı olarak hayatını kaybeden 7 çocuk babası Mustafa Altuğ için Antalya Belediye Mezarlığında cenaze töreni düzenlendi.

Törene TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Adıyaman Milletvekili Av. Ahmet Aydın, Adıyaman İl Sağlık Müdürlüğü Destek Hizmetleri Başkanı Osman Aydın, AK Parti İlçe Başkanı Bedir Yeni, Samsat Belediye Başkanı Halil Fırat, AK Parti İl Başkanı Mehmet Dağtekin, Danıştay Üyesi Murat Altuğ, STK temsilcileri ile yakınları katıldı.

Düzenlenen törende kılınan öğle namazının ardından Altuğ, Antalya Belediye Mezarlığı'na defnedildi.

Törenin ardından Başkan Aydın ve yakınları cenazeye katılanları başsağlığı mesajlarını kabul etti.