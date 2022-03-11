Başkan Aslan'dan, AK Partili Alkayış’a ziyaret

Adıyaman Faal Gazetecileri Cemiyeti (AGAD) Başkanı İbrahim Aslan, AK Parti Merkez İlçe Başkanı Avukat Mustafa Alkayış’ı çalışma ofisinde ziyaret etti.

AGAD Başkanı İbrahim Aslan'ın AK Parti Merkez İlçe Başkanı Avukat Mustafa Alkayış'ı ziyaretinde Adıyaman Hukukçular Derneği Başkanı Ahmet Işık yer alırken ziyarette gündemdeki gelişmeler ele alındı.

Ziyarette AGAD Başkanı Aslan, misafirperverliğinden ötürü Başkan Alkayış’a teşekkür ederek, çalışmalarında başarılar diledi.

Başkan Alkayış ise, ziyaretlerinden dolayı teşekkür ederek çalışmalarında başarı dileğinde bulundu.