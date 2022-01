Başkan Aslan: Yerel basınımız bizim için çok değerli

Vatandaşların haber alma hakkını sağlayan tüm basın mensuplarının "10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü"nü kutlayan AGAD Başkanı Aslan, demokrasinin gelişmesinde, güçlü bir toplumun var olabilmesinde gazeteciliğin önemli olduğunu kaydetti.

Başkan Aslan, kamuoyunun aydınlatılması ve bilgilendirilmesi adına her koşulda toplumun vicdanı olma görevini üstlenen basın emekçilerinin günü ile ilgili yaptığı açıklamada,"Gazetecilerimiz çoğu zaman zor şartlarda önemli görevler üstleniyor. Özellikle içinde bulunduğumuz pandemi koşullarında, gece gündüz demeden kamuoyunu doğru bilgilendirmek adına çalışmalarına mesai mefhumu gözetmeksizin devam ediyorlar. Bağımsız, tarafsız ve ilkeli çalışan basın emekçilerinin içinde bulunduğu toplumun bilgilendirilmesine ve gelişimine katlısı oldukça önemlidir. Bu anlamda bizler elimizden geleni sahada çalışan meslektaşlarımız için her platformda dile getirmeye çalışıyoruz. Ayrıca Gazetecilerin haklarının teslimi için mücadele etmeyi sürdürüyoruz. Bundan sonra da bu şekilde her meslektaşımı gözeterek cemiyet olarak çalışmaya devam edeceğiz." dedi.

"Yerel basınımız bizim için çok değerli"

Başkan Aslan, son olarak; "Yerel basınımız bizim için çok değerli. Yerel basın emekçilerimiz; komşularımız ile aramızda sağlıklı bir köprü kurulması ve kamuoyunu doğru bilgilendirme bakımından önemli işlevlere sahip. Bugün vesilesi ile gerek ulusal gerek yerel mecrada çalışarak; ilkeli, tarafsız ve doğru bir şekilde vatandaşların haber alma hakkını sağlayan tüm basın mensuplarımızın "10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü"nü kutluyor, çalışmalarında başarılar ve kolaylıklar diliyorum. " ifadelerini kullandı.

Kaynak: PHA