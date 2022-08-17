Başkan Aktaş, güven tazeledi

Kahta Mega Karma Toplu İşyeri Yapı Kooperatifi 1. Olağan Genel Kurul Toplantısı, Murat Aktaş başkanlığında gerçekleştirildi. Adıyaman Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Temsilcileri Mustafa Alan ve Levent Çelik’in de hazır bulunduğu toplantı, divan heyetinin seçilmesi ile başladı. Divan heyeti tarafından okunan gündem maddelerinin okunarak oy birliği ile kabul edilmesinin ardından Murat Aktaş güven tazeleyerek tekrar başkanlığa seçildi. Murat Aktaş başkanlığındaki Kahta Mega Karma Toplu İşyeri Yapı Kooperatifi’nin yönetim kurulu ise Ramazan Yavuz, Yasin Erdem, Osman Fırat, Abdullah Bektaş, Yasin Bozan, Enes Gül, Serhat Çevik ve Emin Şahin oldu.

Toplantı sonrası tüm katılımcılara teşekkür ederek, bir açıklama yapan Kahta Mega Karma Toplu İşyeri Yapı Kooperatifi Başkanı Murat Aktaş, “İlk başta tüm katılımcılara kıymetli misafirlere huzurlarınızda teşekkür ediyorum. Kooperatifimiz yaklaşık beş ay önce kuruldu. Kurucu başkanlığını yürüttüğüm kooperatifimizin bugün 1. Olağan Genel Kurul Toplantısı’nı gerçekleştirdik. Toplantı sonrası beni bu göreve layık gören tüm üyelerimize huzurlarınızda teşekkür ediyorum. Bugün itibarı ile kooperatifimize kayıtlı 268 üyemiz mevcuttur. Bu 268 üyemizi temsilen bundan sonra kooperatifimizin kurulma çalışmalarını hızlandırmak adına ban verilen yetkiyi en iyi şekilde kullanarak çalışmalarımızı hızlandıracağız. Allah’ın izniyle kooperatifimiz tamamlandığında Kahta şehir merkezindeki çoğu iş yerinin kooperatifimize taşınmasını sağlayacağız. Böylece şehir merkezimizin büyük bir yükten kurtulmasına vesile olacağız. Kooperatifimiz ismi üzerinde karma toplu işyeri olduğu için şehir merkezindeki tekstil atölyeleri, demirciler, mobilyacılar yani sanayi sitelerinde kendilerine yer bulamayan tüm esnafımızı kooperatifimiz bünyesinde barındıracağız.

Son olarak tekrardan katılımlarınızdan dolayı hepinize ayrı ayrı teşekkür eder, kooperatifimizin Kahta’ya hayırlara vesile olmasını temenni ederim” dedi.