Başkan Akkuş'tan '8 Mart Dünya Kadınlar Günü' mesajı

Tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutlayan Bölükyayla Belde Belediye Başkanı Gaffari Akkuş,"Toplumların temel taşı aile, ailenin temel taşı ise kadınlarımızdır. Unutulmamalıdır ki; Her zaman varlıklarıyla hayatın her alanında fedakârlığı, üretkenliği ve duyarlılığı temsil eden kadınlarımız huzurlu, mutlu ve sağlıklı toplumların teminatıdır. Peygamber Efendimiz "Cennet annelerin ayaklarının altındadır" diyerek kadınların toplumun birliği ve dirliği için ne derecede önemli olduğunu yüzyıllar önce tüm insanlığa izah etmiştir. Başta annelerimiz olmak üzere tüm kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü kutluyorum."şeklinde konuştu.