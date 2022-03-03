Başkan Akkuş, Başkan Kılınç'ı ziyaret etti

Bölükyayla Belediye Başkanı Gaffari Akkuş Adıyaman Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç'ı makamında ziyaret ederek istişarede bulundu. Ziyarettenduyduğu mutluluğu dile getiren Başkan Kılınç, kurumlar arasındaki iş birliğine dikkat çekerek, Bölükyayla Beldesindeki çalışmaları yakından takip ettiğini ifade etti. Başkan Kılınç, Başkan Akkuş'a başarılarıının devamını diledi.

Bölükyayla Belediye Başkanı Gaffari Akkuş ise Başkan Kılınç'ın düşüncelerinden ötürü teşekkür ederek, yapılan çalışmalar hakkında bilgi alışverişinde bulundu.