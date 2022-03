Baro Başkanı Doğan’dan ifade açıklaması - Videolu Haber

Öğlen saatlerinde Adıyaman Adliyesi önünde düzenlenen basın açıklamasına Adıyaman Baro Başkanı Avukat Bilal Doğan ve baro avukatlar katıldı.

Toplanan avukatlar adına açıklama yapan Adıyaman Baro Başkanı Avukat Bilal Doğan, “Son dönemde, Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen bazı soruşturmalardaki hukuksuz ifade alma ve avukat görüşünün engellenmesi hususları hakkında kamuoyunu aydınlatma zorunluluğu doğmuştur. Baromuz üyesi olan meslektaşlarımız tarafından; bazı soruşturma dosyalarında Jandarma TEM Şube eliyle alınan ifadelerde, dosya kapsamında şüpheli sıfatına sahip şahısların avukatlarıyla görüştürülmediği, görüşmeye giden avukatların şüpheliler ile yüzleştirilmeksizin şüphelilerin avukat ile görüşmek istemediğine ilişkin bilgisayar çıktısı şeklinde tanzim edilmiş tutanaklar ile avukatların geri çevrildiği görülmektedir. Yine bu tutanaklarda, şüphelilerin özel vekâlet ilişkisi istemediği, CMK görevlendirmesi ile gelecek avukatın hukuki yardımlarından faydalanmak istediği yer almaktadır. Şu ana kadar meslektaşlarımız tarafından bu hususta birçok tutanak tutulmuş, bu durum ilgili yargı birimlerine iletilmiştir. Ancak şifahen yapılan görüşmelerden herhangi bir sonuç alınamamış, hukuksuz ifade alma yöntemlerine devam edilmiştir. Israrlar neticesinde müvekkilleriyle görüşebilen meslektaşlarımız ise, müvekkillerinin psikolojik olarak baskı altında olduklarını tutanak altına almışlardır." dedi.

Doğan açıklamasının devamında, "Anayasanın 36/1 ve AİHS’nin 6/3 maddeleriyle şüpheli ve sanığın savunma hakkı güvence altına alınmıştır. Buna bağlı olarak 5271 Sayılı Ceza Muhakemesi Kanunun 149. Maddesinin 3'ücü Fıkrasında yer alan, 'Soruşturma ve kovuşturma evrelerinin her aşamasında avukatın, şüpheli veya sanıkla görüşme, ifade alma veya sorgu sürecinde yanında olma ve hukuki yardımda bulunma hakkı engellenemez, kısıtlanamaz.' düzenlemesiyle şüpheli veya sanığın savunma hakkı kapsamında soruşturma veya kovuşturmanın her aşamasında kendisi tarafından veya yakınları tarafından görevlendirilmiş avukat ile görüşmesi elzem olup, bu hak hiçbir koşulda engellenemez." şeklinde konuştu.

Savunma hakkının ayrılmaz bir parçası müdafii olduğunu ve seçme hakkının şüpheli veya sanığa muhakemenin her aşamasında somut ve gerçek anlamda tanınmasını gerekli kıldığını aktaran Doğan, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Adil yargılanma ilkesinin temel ölçütlerinden biri olan silahların eşitliği ilkesi, savunma hakkının ayrılmaz bir parçası olan müdafii seçme hakkının şüpheli veya sanığa muhakemenin her aşamasında somut ve gerçek anlamda tanınmasını gerekli kılmaktadır. Bu durum; ardında devlet otoritesi bulunan iddia makamı karşısında savunma makamının ezilmesini engellemekte, davanın süjelerinin de muhakeme huzurunda eşit muamele görmeleri ve davaya hazırlanırken eşit konumda bulunmalarını sağlamaktadır. Şu durumda belirtmek isteriz ki; suç isnadı altında bulunan kişilerin en temel hakkı adil yargılanmanın gereklerinin yerine getirilmesidir. Şüpheli veya sanık müdafiinin temel görevlerinden bir diğeri ise ifade alma, sorgu süreçlerinin takibini ve şüphelinin, sanığın CMK ve TCK hükümleri kapsamındaki haklarının korunmasını sağlamaktır. Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen bazı soruşturmalarda, kollukta alınan ifadelerin ve avukatla görüştürmeme pratiğinin CMK’nın 147, 148 ve 149'uncu maddelerine açıkça aykırı olduğunu belirtmek isteriz. Bu hukuksuz uygulamalara derhal son verilmesini, bireylerin adil yargılanma hakkının önüne herhangi bir engel konulmaması gerektiğini ve savunma hakkının engellenmesinin Anayasal anlamda bir suç olduğunu, bu hususta Adıyaman Barosu olarak ilgililer hakkında yetkili kurumlar nezdinde yasal yollara başvuruda bulunulacağının ve sürecin takipçisi olacağımızı belirtmek isteriz. Savunma haktır, susturulamaz." Dedi.

Haberin Videosu :