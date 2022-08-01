Bakan Yardımcısı Öncü Adıyaman’da incelemelerde bulundu

Adıyaman'da temaslarda ve incelemede bulunmak üzere gelen Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Av. Fatma Öncü, ilk olarak Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar ile bir araya gelerek, şeref defterini imzaladı.

Öncü, valilik ziyareti sonrası Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne geçerek İl Müdürü, İl Müdür Yardımcıları ve Şube Müdürlerinin katılımlarıyla toplantı düzenledi.

Öncü, toplantıda yapılan çalışmalar hakkında brifing alarak Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı kuruluşları ziyaret ederek incelemede bulundu.

Adıyaman Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Fehmi Çelik'in eşlik ettiği Öncü, Engelli, Yaşlı, Çocuk, Kadın ve Şehit Yakınlarına yönelik verilen hizmetleri yerinde incelemek üzere ilk olarak Bakım, Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezine ardından Çocuk Evleri Koordinasyon Merkezine bağlı çocuk evlerine, Adıyaman Çocuk Evleri Sitesine, Şehit Fatih Doğan’ın ailesine, Kadına Yönelik Hizmet veren İl Müdürlüğüne Bağlı kuruluşlara ve son olarak evde bakım desteğinden yararlanan aileleri ziyaret ederek, istek ve taleplerini dinledi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından verilen hizmetleri değerlendirerek vatandaşlarla bir araya gelen Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Av. Fatma Öncü, misafirperverliklerinden dolayı tüm vatandaşlarımıza teşekkür etti.

Kaynak: PHA