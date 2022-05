Bakan Kirişçi: Rusya Ukrayna savaşı tabi ki pek çok şeyi alt üst etti - Videolu Haber

'Dünya Çiftçiler Günü' nedeniyle merkeze bağlı Hısnı Mansur köyünde düzenlenen 'Tarla Günleri' programına Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar, Adıyaman Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç, Adıyaman İl Tarım ve Orman Müdürü Nurettin Kiyas, çiftçiler ve üreticiler katıldı.

Adıyaman’ın tarihi ören yerlerinden Perre ve Cendere ismiyle üretimini yaptıkları Türkiye’deki iç piyasanın yanı sıra yurt dışına da ihraç edilen sertifikalı tohumun üretim alanında incelemelerde bulunanVali Mahmut Çuhadar ve beraberindekiler çiftçilerle sohbet etti.

Tarım ve Orman Bakanı Prof. Dr. Vahit Kirişçi'yi telefonla bağlanan Vali Mahmut Çuhadar, çiftçilerin selamını ileterek, üreticilere destek istedi.

Bakan Kirişçi, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da ekimden hasada kadar tarımsal üretimin her aşamasında Adıyamanlı çiftçinin yanında ve desteklemeye devam edeceklerini söyledi.

"Mazot giderleri konusunda ciddi ölçüde rahatlayacağız"

Pandemiye has olumsuzlukların olduğunu fakat üreticilerin hiçbir zaman üretmeyle ilgili motivasyonunu kaybetmediğini belirten Bakan Kirişçi,"Çok teşekkür ediyorum. Eli öpülesi, çiftçilerimizi, üreticilerimizi tebrik ediyoruz. Yapılan faaliyetlerin kendilerine ve ülkemize faydalar sağlamasını bereketli kazançlar elde etmelerini Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyorum. Bende çok teşekkür ediyorum sizde belirttiniz yıllardan beri sektörün içindeyiz. Fakat bu yıl önce pandemiyle başladı. Pandemiden kurtuluyoruz derken devamında 24 Mart itibariyle Rusya krizi başladı. Rusya Ukrayna savaşı tabi ki pek çok şeyi alt üst etti. Zaten pandemi döneminde bozulan tedarik ve üretim sistemi vardı. Buna şimdi birde dünyanın genelini etkileyen savaş nedeniyle başta enerji maliyetleri olmak üzere artış gösterdi. Yine aynı şekilde üretici olarak bizler sadece akaryakıtla ilgilenmiyoruz. İkinci olarak bizim gübreyle ilgili sorunlarımız oluyor. Gübre konusunda da malum ithal ediyoruz. Ülkemizde olmadığı için ama inşallah gelecek yıl Karadeniz bölgesinde çıkaracağımız doğal gazla birlikte en azından mazot giderleri konusunda ciddi ölçüde rahatlayacağız. Yani bu yıl yaşadıklarımız tamamıyla bu yıla has önceki birkaç yıl içerisinde pandemiye has olumsuzluklar fakat üreticimizi hiçbir zaman üretmeyle ilgili motivasyonunu kaybetmedi. Biz buna yürekten inanıyoruz ve bunu sahada görüyoruz. Sizin sorunlarınızla ilgilide başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere Tarım ve Orman Bakanlığı olarak bizde hep birlikte gayret gösteriyoruz. Önümüzdeki günlerde inşallah bu gayrleri ve yansımalarını hep beraber göreceğiz. Şuanda buğday fiyatları yeteri kadar yüksek. Ama bizde kendimiz müdahale alım fiyatlarımızı inşallah onu paylaşacağız. Enerji konusunu aşağı çekmek elektrikle ilgili olan enerji konusunda destek olmak için Ziraat Bankası 7.5 milyon liraya kadar sıfır faizli en kötü şartlarda genellikle sıfır faizli tarımsal destek ve kredi sağlayabiliyor. Bunlardan da vatandaşlarımızın haberdar olmasını istiyorum. Bunla ilgili çalışmalarımızda var."dedi.

Haberin Videosu :