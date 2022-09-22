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Bakan Kirişci: Kent tarımına önem veriyoruz - Videolu Haber

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Adıyaman temaslarının ardından Kahta ilçesinde bulunan bir bahçede badem hasadına katılarak, tarıma önem verdiklerini söyledi.

22 Eylül 2022 Perşembe 00:34
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Bakan Kirişci: Kent tarımına önem veriyoruz - Videolu Haber

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Kahta ilçesinde başlayan dabem hasadının ardından gazetecilere değerlendirmede bulundu.
Bakan Kirişci,"Sabah Adıyaman'a gelişimizle birlikte önce Orman Genel Müdürlüğümüze ait bir fidanlığımızı ziyaret ettik. O ziyarette bizden ısrarla buranın artık bir fidanlık müdürlüğü dönüştürülmesi talep edilmişti. Onu Adıyamanlı vatandaşlarımıza müjdelemiş olduk. Orası Orman Genel Müdürlüğümüz bünyesinde bir fidanlık müdürlüğü olarak hizmetlerini devam ettirecek. Sonrasında valiliğimizde burada bulunan birimlerimiz ile birlikte yapmış olduğumuz toplantıda genel bir değerlendirmede bulunduk. İlin önem arz eden konularını kendi aramızda değerlendirdik. Sonrasında sektör paydaşlarımızla bir araya geldik. Orada soru sayısı ve soru kısıtlaması olmaksızın herkes istediğini sordu. Bizde mümkün mertebe soruların sorulara cevap vermeye çalıştık. Burada ise üreticimizin kendi işletmesindeyiz burada Türkiye'de son zamanda Adıyaman'nı bir numara yapan badem konusu ön plana çıktı. Malumunuz yüzde 2'si badem de Adıyaman tek başına üretiyor. Bu manada Adıyaman önemli bir oyuncu bademle ilgili üretim yerlerini yerinde inceleme yaparken bademe ilişkin yeşil kabuğun soyulması ve işlemleri dahil işlemleri ise görme şansımız oldu."dedi.
"Raf ömrünün kısalığı nedeni ile kayıp oranımızı artırıyor"
Kentlerin boşaldığını ve kümelenen bir nüfus ortaya çıktığını hatırlatan Bakan Kirişci,"Bizim özellikle altını çizdiğimiz ülkemizin kent tarımı adı altında her bir ilinin kendi ihtiyacı olan ürünleri kendi coğrafyasında üretiyor olması bu bizim için önemli hepimiz biliyoruz ki lojistik hepimiz için bir sorun sıklıkla dile getirilir tarlada domates bu Kadar, markette bu kadar diye aradaki ticari zincirler etkilidir ama oradaki önemli etkenlerden birisi lojistiktir. Lojistik tek başında bir faktör ile kalmıyor ama aynı zamanda düşünün ömrü kısa olan bir ürün uzun bir yolculuk yapıyor bunu da konforlu araçlarda yapmıyor. Domates, salatalık toplanıyor ve kasalara konuluyor, kasalara yüklendikten sonra kasalara konuluyor paletler kamyona, kamyonlar yollara çıkıyor ve saatlerce yol katlediliyor doğal olarak tazeliğinden kayıplar oluşuyor. Yani o bildiğimiz taze domates ve salatalık raf ömrünü yitirmiş oluyor buda yaş meyve ve sebzede raf ömrünün kısalığı nedeni ile kayıp oranımızı artırıyor. İstiyoruz ki buda önlenmiş olsun çevre diyoruz egzoz emisyonun küresel ısınmaya neden olduğunu söylüyoruz o zaman bunun önemli adımlarından biri ise bu sebze ve meyvelerin kat ettiği yolu kısaltıp egzoz emisyonunu minimuma indirebilmek bir şehrin ihtiyacı olan domatesi, salatalığı, biberini bu şehirde üretiyor olabilmek biz buna kent tarımı adını veriyoruz. Kent tarımı sayesinde lojiktik maliyetlerin düşürülmesi, ürün tazeliğinin olabildiğince kaybında daha başarılı olunması, çevre adına egzoz emisyonu nedeni ile çevreye daha duyarlılığının ilgileniyor olması ve insanların yerinden istihdamı çünkü biz kentlerimizi boşalttık buna küçük kentlerimizde dahil artık kentlerde kümelenen bir nüfus ortaya çıktı. Kırsalımız zaten boşalmış bir ülke istiyoruz ki kendi ihtiyaçlarını kendisi üretsin Türkiye olarak bizlerde bunun gayreti içerisindeyiz. Bir ilde istemeli ki kendi ihtiyaçlarını kendi kenttin de üretebilsin hele ki raf ömrü kısa meyve ve sebze elbette stajyerik ürünlerin üretimi bizim için önemli yani bu kent tarımını herkesin ezberlemesini istiyorum. Bu üretim, taze ürüne erişim, istihdam ve refah demektir. Bununda şehir kazanacak bununla Türkiye olarak hepimiz kazanmış olacağız" şeklinde konuştu.
Bakan Kirişci, hasadın ardından AK Parti Adıyaman milletvekillerinden Ahmet Aydın, İbrahim Halil Fırat, Yakup Taş, Vali Mahmut Çuhadar ve Belediye Başkanı Süleyman Kılınç ve beraberindekiler, ilçede faaliyet gösteren Nar İşleme Tesisi ile Tarım Kredi Kahta Badem ve Kuruyemiş İşleme Tesisi'ni gezdi.

 

Kaynak: PHA
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