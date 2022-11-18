Bakan Karaismailoğlu Üzeyir Peygamber Türbesini ziyaret etti - Videolu Haber

Çeşitli temaslarda bulunmak üzere Adıyaman'a gelen Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nu, havaalanında Vali Mahmut Çuhadar, AK Parti milletvekilleri Ahmet Aydın, Halil Fırat, Yakup Taş, Muhammed Toprak, Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç, Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Turgut, AK Parti İl Başkanı Mehmet Dağtekin, AK Parti Adıyaman Merkez ilçe Başkanı Mustafa Alkayış, AK Parti Adıyaman Kadın Kolları Başkanı Saliha Diler, AK Parti Adıyaman Gençlik Kolları Başkanı Mevlüt Kuştepe ve protokol üyeleri eşlik etti.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu Hazreti Üzeyir Peygamber Türbesinde dua ettikten sonra vatandaşlar ile kısa süreli sohbet etti.

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