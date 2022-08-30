Babar: ” Zafer Yalnızca Allaha İnananlarındr”

Başkan Babar açıklamasında; “30 Ağustos Zafer Bayramınızı minnetle yad eder, başta Türk’ün Başbugu eşsiz komutan Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve tarihe altın harflerle geçmiş Kahraman silah arkadaşlarını , bu eşsiz zaferi bizlere ulaştıran aziz şehit ve gazilerimizi rahmetle anar, torunları olarak bizlere bıraktıkları bu eşsiz zafere canımız pahasına sahip çıkacağımızı belirtir, içte ve dışta Türk Devleti ve yüce Türk milletinin düşmanlarına bu yüce zaferi seneyi devriyesinde kutlayarak hatırlatacağımızı her daim belirtir, her Türk' ün asker doğduğunu ve zafer için yaratıldığını Kuvay-i Milliye ruhu ile hatırlatır, kahraman Türk silahlı kuvvetlerinin ,yüce Türk Milletinin yüce Türk devletinin damarlarındaki ASİL KANIN farkInda olan herkesin zafer bayramını kutlarım.

Zafer yalnızca allaha inananlarındır, Ne Mutlu Türk'üm Diyene” Dedi.