Ayşe Doğan taziye evi hizmete açıldı

Malatya Valiliği, Doğanşehir Kaymakamlığı ve Doğanşehir Belediye Başkanlığının katkılarıyla, Latif Doğan tarafından Doğanşehir İlçesi Erkenek Mahallesinde yapılan Ayşe Doğan Taziye evinin açılışı düzenlenen törenle yapıldı.

Açılış törenine; Vali Hulusi Şahin, Büyükşehir Belediye Başkan V. Umut Yalçın, Doğanşehir Kaymakamı Mehmet Kılıç, İl Emniyet Müdürü Ercan Dağdeviren, Doğanşehir Belediye Başkanı Durali Zelyurt, Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Gölbaşı Belediye Başkanı İskender Yıldırım, Sanatçı Latif Doğan ve Doğan Ailesi, Siyasi Parti Temsilcileri, kurum ve daire amirleri ile Adıyaman Gölbaşı ve Besni’den vatandaşlar katıldı.

Saygı Duruşu, İstiklal Marşı ve Kuran-ı Kerim tilaveti ile başlayan tören merhume Ayşe Doğan’ın özgeçmişinin okunmasıyla devam etti.

Daha sonra açılış konuşmasını yapan Erkenek muhtarı Cengiz Yalvaç, taziye evinin yapımında emeği geçen herkese teşekkürlerini ileterek taziye evinin Erkenek’e hayırlı olması temennisinde bulundu.

Muhtar Yalvaç’ın ardından konuşan Doğanşehir Belediye Başkanı Durali Zelyurt ise; “Bundan aylar önceydi. Latif Bey beni aradı ve annesinin rahatsız olduğunu onun adına bir taziye evi yaptırmak istediği söyledi. Bizde görüşmelerimiz sonucunda buraya yapılmasına karar verdik. Rabbim Latif Doğan’ların sayısını artırsın. Bundan sonraki süreçte de Erkenek mahallemize daha güzel hizmetlerin yapılacağını umuyorum. Tekrar Latif Beyin babasına ve annesine rahmet diliyorum, hayırları kabul olsun” diye konuştu.

Doğan: Biz çocukları olarak bu gururu yaşamasını istedik

Başkan Zelyurt’un ardından duygu ve düşüncelerini dile getiren Sanatçı Latif Doğan; “Adına taziye evi yaptırdığımız annemiz Ayşe Doğan, 5 çocuğunu kilim temizleyerek büyütüp bizlere hem ana hem de baba olmuştur. Gönül isterdi ki sağlığında bu eseri yapalım ve kendisi de görsün fakat pandemi dönemine denk geldiği için maalesef temelini çok geç attık. Biz 5 çocuğu olarak hep bu eseri görmesini ve bu gururu yaşamasını istedik ama takdiri ilahi sadece inşaatını görmüş oldu.

Hayır işleri yapmamıza ilk vesile olan o dönemin Besni Kaymakamı şuan ki Malatya Valimiz Hulusi Şahin’e özel bir teşekkürüm var. Valimiz ilk hayrımızı bizim çocukluğumuzun geçtiği annemizin ise gençlik yıllarının geçtiği Yoldüzü Köyüne 4 derslikli bir ilkokul yapmamızı sağladı. Yoksullukla büyüttüğü evlatlarının hayır yapması anamızı çok mutlu ettiği gibi bizler de onun mutluluğunu görünce çok mutlu olduk. Sayın valimize o gün anamıza o gururu yaşattığı ve hayır işi yapmamıza vesile oldukları için teşekkür ediyorum. Burayı da yapmamıza ilk vesile olanlardan annemin de amcasının oğlu olan muhtarımız Cengiz Yalvaç’a ve meclis üyelerimize, emeği geçen işçisinden Erkenek halkına herkese çok teşekkür ediyorum” dedi.

Malatya Valisi Hulusi Şahin ise; “Vali Şahin, açılış töreninde yaptığı konuşmada; “Hayır yapmak para ile olmuyor. Gönül işiyle oluyor o gönül de Latif Doğan’da fazlasıyla var. Bu eserde onun bir parçasıdır. Rahmetli Ayşe teyzemizi tanıma fırsatı bulamadık ama onu Hasan Emre’nin şiiri o kadar güzel anlattı ki biz daha ne ekleyebiliriz. 5 evladını büyük zorluklarla yetiştirmiş ve belki bu binayı görememiş ama 5 evladının da mürüvvetini, memlekete güzel hizmetlerini görmüş ve bu mutlulukla dünyayı terk etmiş çok şanslı bir anne o. Bu eser de onlardan bir tanesi. Ben eminim ki Doğan Ailesi buna benzer daha nice hayırlar yapacaktır. Hepimiz için anneler çok değerli ve kutsaldır. Anneniz adına böyle güzel bir eseri yapmak size nasip oldu, Allah bizlere de annelerimize, büyüklerimize layık işler yapmayı nasip etsin. Bu güzel eserin vücuda gelmesinde emeği geçen başta Latif Doğan olmak üzere herkese teşekkür ediyorum. Gerçekten küçücükte olsa bir hayır yapalım. Yapalım ki bu dünya kısa biter gideriz o bize kalır. Bu açılışta güzel simalar gördük. Biraz saçlar kırlaşmış ama benim 15 yıllık dostlarım, hepsine teşekkür ediyor, saygılar sunuyorum” diyerek sözlerini tamamladı.

İl Müftü V. Hasan Nacar tarafından yapılan duanın ardından taziye evinin açılışı yapıldı. Açılış sonrası Vali Şahin ve beraberindekiler taziye evini incelediler.