Galeriler Yazarlar
Adıyaman 28
kapalı
Adıyaman Taziye Adıyamanlılar Adıyaman - Asayiş Yerel Genel Adıyaman ﻿Ulusal ﻿Çalışan Siyaset Bölge Haberleri Hikayeler ﻿Röportajlar Bunları Biliyormuydunuz Kitaplar Şiirler Magazin ﻿Gündem Fıkralar Adıyaman Tarihçe Adıyaman Coğrafya Yemekler Misafir Makaleler Asayiş Anılar ﻿Sağlık Türküler Sanatçılar Özel Haber Albumler Kültür Sanat Eğitim Bakanlık ﻿Ekonomi Seçim Haberleri Teknoloji Adıyaman - Bakanlık Bölge Yaşam İlan ﻿Politika Çevre BİLİM VE TEKNOLOJİ Moda ﻿Şambayat Haber
BİST
3.452,72
ALTIN
1.021,99
DOLAR
18,59
STERLİN
20,98
EURO
18,34

Ayşe Doğan taziye evi hizmete açıldı

Sanatçı Latif Doğan’ın annesi merhume Ayşe Doğan adına Doğanşehir’in Erkenek mahallesine yaptırdığı taziye evinin açılışı yapıldı.

05 Ekim 2022 Çarşamba 15:17
13 Okunma
Ayşe Doğan taziye evi hizmete açıldı

Malatya Valiliği, Doğanşehir Kaymakamlığı ve Doğanşehir Belediye Başkanlığının katkılarıyla, Latif Doğan tarafından Doğanşehir İlçesi Erkenek Mahallesinde yapılan Ayşe Doğan Taziye evinin açılışı düzenlenen törenle yapıldı.
Açılış törenine; Vali Hulusi Şahin, Büyükşehir Belediye Başkan V. Umut Yalçın, Doğanşehir Kaymakamı Mehmet Kılıç, İl Emniyet Müdürü Ercan Dağdeviren, Doğanşehir Belediye Başkanı Durali Zelyurt, Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Gölbaşı Belediye Başkanı İskender Yıldırım, Sanatçı Latif Doğan ve Doğan Ailesi, Siyasi Parti Temsilcileri, kurum ve daire amirleri ile Adıyaman Gölbaşı ve Besni’den vatandaşlar katıldı.
Saygı Duruşu, İstiklal Marşı ve Kuran-ı Kerim tilaveti ile başlayan tören merhume Ayşe Doğan’ın özgeçmişinin okunmasıyla devam etti.
Daha sonra açılış konuşmasını yapan Erkenek muhtarı Cengiz Yalvaç, taziye evinin yapımında emeği geçen herkese teşekkürlerini ileterek taziye evinin Erkenek’e hayırlı olması temennisinde bulundu.
Muhtar Yalvaç’ın ardından konuşan Doğanşehir Belediye Başkanı Durali Zelyurt ise; “Bundan aylar önceydi. Latif Bey beni aradı ve annesinin rahatsız olduğunu onun adına bir taziye evi yaptırmak istediği söyledi. Bizde görüşmelerimiz sonucunda buraya yapılmasına karar verdik. Rabbim Latif Doğan’ların sayısını artırsın. Bundan sonraki süreçte de Erkenek mahallemize daha güzel hizmetlerin yapılacağını umuyorum. Tekrar Latif Beyin babasına ve annesine rahmet diliyorum, hayırları kabul olsun” diye konuştu.
Doğan: Biz çocukları olarak bu gururu yaşamasını istedik
Başkan Zelyurt’un ardından duygu ve düşüncelerini dile getiren Sanatçı Latif Doğan; “Adına taziye evi yaptırdığımız annemiz Ayşe Doğan, 5 çocuğunu kilim temizleyerek büyütüp bizlere hem ana hem de baba olmuştur. Gönül isterdi ki sağlığında bu eseri yapalım ve kendisi de görsün fakat pandemi dönemine denk geldiği için maalesef temelini çok geç attık. Biz 5 çocuğu olarak hep bu eseri görmesini ve bu gururu yaşamasını istedik ama takdiri ilahi sadece inşaatını görmüş oldu.
Hayır işleri yapmamıza ilk vesile olan o dönemin Besni Kaymakamı şuan ki Malatya Valimiz Hulusi Şahin’e özel bir teşekkürüm var. Valimiz ilk hayrımızı bizim çocukluğumuzun geçtiği annemizin ise gençlik yıllarının geçtiği Yoldüzü Köyüne 4 derslikli bir ilkokul yapmamızı sağladı. Yoksullukla büyüttüğü evlatlarının hayır yapması anamızı çok mutlu ettiği gibi bizler de onun mutluluğunu görünce çok mutlu olduk. Sayın valimize o gün anamıza o gururu yaşattığı ve hayır işi yapmamıza vesile oldukları için teşekkür ediyorum.  Burayı da yapmamıza ilk vesile olanlardan annemin de amcasının oğlu olan muhtarımız Cengiz Yalvaç’a ve meclis üyelerimize, emeği geçen işçisinden Erkenek halkına herkese çok teşekkür ediyorum” dedi.
Malatya Valisi Hulusi Şahin ise; “Vali Şahin, açılış töreninde yaptığı konuşmada; “Hayır yapmak para ile olmuyor. Gönül işiyle oluyor o gönül de Latif Doğan’da fazlasıyla var. Bu eserde onun bir parçasıdır. Rahmetli Ayşe teyzemizi tanıma fırsatı bulamadık ama onu Hasan Emre’nin şiiri o kadar güzel anlattı ki biz daha ne ekleyebiliriz. 5 evladını büyük zorluklarla yetiştirmiş ve belki bu binayı görememiş ama 5 evladının da mürüvvetini, memlekete güzel hizmetlerini görmüş ve bu mutlulukla dünyayı terk etmiş çok şanslı bir anne o. Bu eser de onlardan bir tanesi. Ben eminim ki Doğan Ailesi buna benzer daha nice hayırlar yapacaktır. Hepimiz için anneler çok değerli ve kutsaldır. Anneniz adına böyle güzel bir eseri yapmak size nasip oldu, Allah bizlere de annelerimize, büyüklerimize layık işler yapmayı nasip etsin. Bu güzel eserin vücuda gelmesinde emeği geçen başta Latif Doğan olmak üzere herkese teşekkür ediyorum. Gerçekten küçücükte olsa bir hayır yapalım. Yapalım ki bu dünya kısa biter gideriz o bize kalır. Bu açılışta güzel simalar gördük. Biraz saçlar kırlaşmış ama benim 15 yıllık dostlarım, hepsine teşekkür ediyor, saygılar sunuyorum” diyerek sözlerini tamamladı.
İl Müftü V. Hasan Nacar tarafından yapılan duanın ardından taziye evinin açılışı yapıldı. Açılış sonrası Vali Şahin ve beraberindekiler taziye evini incelediler.

 

Kaynak: PHA
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Başkan Kılınç, Miniklerin hayvan sevgisine ortak oldu - Videolu Haber
Başkan Kılınç, Miniklerin hayvan sevgisine ortak oldu - Videolu Haber
Adıyaman Belediyesi, CBS Kongresinde Projeleriyle göz doldurdu
Adıyaman Belediyesi, CBS Kongresinde Projeleriyle göz doldurdu
Başkan Kılınç: Şehrimize kazandıracağımız daha çok projelerimiz var
Başkan Kılınç: Şehrimize kazandıracağımız daha çok projelerimiz var
Başkan Kılınç, Bahçelievler Mahallesi sakinleriyle sohbet etti
Başkan Kılınç, Bahçelievler Mahallesi sakinleriyle sohbet etti
Türk Kızılay Adıyaman Kadın Teşkilatından 'Dünya Yürüyüş Günü' etkinliği - Videolu Haber
Türk Kızılay Adıyaman Kadın Teşkilatından 'Dünya Yürüyüş Günü' etkinliği - Videolu Haber
Kaymakam Aslantürk çalışmaları yerinde inceledi
Kaymakam Aslantürk çalışmaları yerinde inceledi
Başkan Kılınç, Gençlerle bir araya geldi
Başkan Kılınç, Gençlerle bir araya geldi
Hayvan Pazarı yolu genişletiliyor
Hayvan Pazarı yolu genişletiliyor
Ergüder'den Erbakıcı’ya hayırlı olsun ziyareti
Ergüder'den Erbakıcı’ya hayırlı olsun ziyareti
Adıyaman'da öğrenciler terör örgütlerine karşı bilgilendirildi
Adıyaman'da öğrenciler terör örgütlerine karşı bilgilendirildi
ATSO'da Torunoğlu dönemi - Videolu Haber
ATSO'da Torunoğlu dönemi - Videolu Haber
Başkan Kılınç, İtfaiyecilerin Haftasını kutladı - Videolu Haber
Başkan Kılınç, İtfaiyecilerin Haftasını kutladı - Videolu Haber
Mehmet Akif Mahallesi’nde asfalt çalışması
Mehmet Akif Mahallesi’nde asfalt çalışması
Adıyaman’da 'Yayalara Öncelik Duruşu, Hayata Saygı Duruşu' - Videolu Haber
Adıyaman’da 'Yayalara Öncelik Duruşu, Hayata Saygı Duruşu' - Videolu Haber
Adıyaman’da kaçak avlanma denetimi devam ediyor
Adıyaman’da kaçak avlanma denetimi devam ediyor
İl Jandarma Komutanı Erbakıcı’dan Çelik’e ziyaret
İl Jandarma Komutanı Erbakıcı’dan Çelik’e ziyaret
Başkan Kılınç, Hastane Caddesi'nde vatandaşlarla bir araya geldi
Başkan Kılınç, Hastane Caddesi'nde vatandaşlarla bir araya geldi
Başkan Kılınç: Şehrimize kazandıracağımız daha çok projelerimiz var
Başkan Kılınç: Şehrimize kazandıracağımız daha çok projelerimiz var
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank'tan, Adıyaman Belediyesine ziyaret
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank'tan, Adıyaman Belediyesine ziyaret
Kahta İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne İbrahim Altıntaş atandı
Kahta İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne İbrahim Altıntaş atandı
Dev proje hızla ilerliyor
Dev proje hızla ilerliyor
Bakan Kirişci: Kent tarımına önem veriyoruz - Videolu Haber
Bakan Kirişci: Kent tarımına önem veriyoruz - Videolu Haber
Bakan Kirişci Adıyaman'da temaslarda bulundu - Videolu Haber
Bakan Kirişci Adıyaman'da temaslarda bulundu - Videolu Haber
Adıyaman Belediyesi önemli projelere öncü olmaya devam ediyor - Videolu Haber
Adıyaman Belediyesi önemli projelere öncü olmaya devam ediyor - Videolu Haber
Kadın Danışma Merkezi danışanlarına eğitim
Kadın Danışma Merkezi danışanlarına eğitim
Kaymakam Korkutata: Bu toplumun en kıymetli insanları sizlersiniz
Kaymakam Korkutata: Bu toplumun en kıymetli insanları sizlersiniz
Başkan Erdengi: Şehitler ve gaziler toprağı vatan, insanı ulus yapan değerlerdir
Başkan Erdengi: Şehitler ve gaziler toprağı vatan, insanı ulus yapan değerlerdir
Başkan Kılınç, Fatih Mahallesi sakinleriyle bir araya geldi
Başkan Kılınç, Fatih Mahallesi sakinleriyle bir araya geldi
Vali Çuhadar'dan '19 Eylül Gaziler Günü' mesajı
Vali Çuhadar'dan '19 Eylül Gaziler Günü' mesajı
Başkan Kılınç, Gölbaşı Caddesindeki esnafları ziyaret etti
Başkan Kılınç, Gölbaşı Caddesindeki esnafları ziyaret etti

Galeriler Yazarlar Anketler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Adıyamanlılar

    Altınşehir Mah.30163 Sok.Palmiye 2 sitesi B Blok. Kat.1 No 1 Adıyaman

    0533 659 63 36

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Adıyamanlılar Net Haber Sitesi İHA (İlas Haber Ajansı) Abonesidir. Adıyamanlılar Net Haber Sitesi İHA (İlas Haber Ajansı) Abonesidir.
    Adıyamanlılar Net Haber Sitesi PERRE (Perre Haber Ajansı) Abonesidir. Adıyamanlılar Net Haber Sitesi PERRE (Perre Haber Ajansı) Abonesidir.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim