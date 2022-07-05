Aydın: Köprü kavşağımızı 2023 yılına yetiştirmeye çalışacağız - Videolu Haber

Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi kavşağına yapılacak olan batı çıktı faaliyetleri hakkında Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve Adalet Kalkınma Partisi (AK PARTİ) Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın müteahhit firmadan bilgiler aldı.

Köprü kavşaktaki incelemelere Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve Adalet Kalkınma Partisi (AK PARTİ) Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın, Adıyaman Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç, AK Parti Adıyaman İl Başkanı Mehmet Dağtekin katıldı.

İnceleme sonrası değerlendirmede bulunan Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve Adalet Kalkınma Partisi (AK PARTİ) Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın,"Teşkilatlarımızla birlikte Adıyaman’ın en önemli kavşaklarından birindeyiz. Daha önce ilimizde bir köprü kavşak battı çıktı yoktu öncelikle Altınşehir mevkiinde çok güzel köprülü kavşak ile batından gelirken Adıyaman güzel ve modern bir şehir görünümünde bir köprülü kavşağımız faaliyete şu anda Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi kavşağında hem bitmek üzere olan Kadın ve Çocuk Hastanesi inşaatının ve aynı zamanda otogarın olduğu Adıyaman'ın tek çıkış noktası olan Kahta doğu istikametine doğru çıkış noktası olan bir güzergah burası 7 ve 8 yolun kesişme noktası dolayısıyla hem trafiğin gerçekten belli saatlerde çok sıkıştığı kazalara adeta davete çıktı bir noktadayız. Bir Köprülü kavşağa ihtiyacımız var dediğimizde bakanımız bir tane yaptık diğer zor demesine rağmen ekonomik şartlar, pandemi derken gayretlerimiz ve ciddi takiplerimizle Bakanımızın ve Karayolları Genel Müdürümüzün olurları ile bu bölgeyi de bir köprü kavşak olarak ihaleye çıkarıldı ve bugün itibari ile bu işi alan müteahhit firma başlamış oldu"dedi.

"Teşkilatımız bizler hepimiz bu işin takipçisiyiz"

Köprülü kavşağın 2023 girerken artık faaliyete girecek tarzda geçmeyi planladıklarını aktaran Aydın, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"İşin bitim süresi 300 gün bir önceki köprü kavşakta 600 gün sözleşme süresi olmasına rağmen 300 günde bitirdik. Burada 300 günlük bir sözleşme süresi var ama biz bunu 150 güne yanı yıl sonunda bitirmeyi planlıyoruz. Müteahhit firma ona göre hazırlıklarını yapıyor belediyemiz gerekli alt yapı desteğini ile valiliğimiz, teşkilatımız bizler hepimiz bu işin takipçisiyiz. Buradaki köprülü kavşak inşallah 2023 girerken artık faaliyete girecek tarzda geçmeyi planlıyoruz. Bu anlamda müteahhit firmadaki arkadaşlarımız sahadalar güçlü bir şekilde çalışmalarına devam ediyorlar. Aslında üç buçuk kilometrelik bir Çelikhan yolu da var bu projede Çelikhan yolumuzda modern bir şekilde bağlantısı yapılacak. Köprü kavşak bağlantı yolları ile birlikte Adıyaman’ın çevresini değiştirecek hem görsel, hem de güvenli bir trafik akışı bakımından son derece önemli bir proje tekrardan Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere Ulaştırma Bakanımıza, Karayolları Genel Müdürümüze ve emeği geçen herkese teşekkür ederim"

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