Av koruma ve kontrol faaliyetleri devam ediyor

Av koruma çalışmalarında kapsamında Adıyaman Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü ekipleri tarafından av için çıkan kişilere yönelik yapılan denetimlerde avcıların belgeleri ve kurallara uyan avcılar denetlendi. Ekipler tarafından denetimler devam ederken avlanma yapanları kurallara uymaları yönünde uyarıda bulundular.