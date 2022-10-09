Av koruma çalışmalarında kapsamında Adıyaman Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü ekipleri tarafından av için çıkan kişilere yönelik yapılan denetimlerde avcıların belgeleri ve kurallara uyan avcılar denetlendi. Ekipler tarafından denetimler devam ederken avlanma yapanları kurallara uymaları yönünde uyarıda bulundular.Kaynak: PHA
Av koruma ve kontrol faaliyetleri devam ediyor
Adıyaman Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından devlet avlaklarında koruma kontrol çalışmaları devam ediyor.
09 Ekim 2022 Pazar 22:29
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