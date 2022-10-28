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ATSO’da yeni dönemin ilk meclis toplantısı yapıldı

Adıyaman Ticaret ve Sanayi Odasının (ATSO) 1 Ekim’de düzenlenen organ seçimlerinin ardından oluşan 2022-2026 çalışma döneminin ilk meclis toplantısını gerçekleştirildi.

28 Ekim 2022 Cuma 09:47
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ATSO’da yeni dönemin ilk meclis toplantısı yapıldı

ATSO’da yeni dönemin ilk toplantısı olan Ekim ayı olağan meclis toplantısı Meclis Başkanı Abdulgani Bereket başkanlığında, ATSO Yönetim Kurulu Başkanı İrfan Torunoğlu, Başkan Yardımcıları Hacı Dikmen, Mahmut Arslan ve meclis üyelerinin katılımıyla yapıldı.

2022-2026 çalışma döneminin ilk meclis toplantısı meclis üyelerinin ASGEM’de yürütülen faaliyetleri yerinde görmesi ve atölyeleri gezmesi amacıyla ATSO koordinasyonunda faaliyetlerini sürdüren Sanayi Geliştirme Merkezinde gerçekleştirildi.

Toplantının açılışında yaptığı konuşmada çok başarılı bir seçim sürecini atlatarak bir arada olma şansı elde ettiklerini ifade eden ATSO Meclis Başkanı Abdulgani Bereket; “Hepimizin yeni görevlerini tebrik ediyor, hep birlikte başarılı bir dönem geçirmeyi temenni ediyorum. 38 yıllık tarihe sahip ilimizin saygın sivil toplum kuruluşu ATSO’da sizlerle bir arada olmaktan onur ve mutluluk duyuyorum. Meclis toplantılarına lütfen iştirak edin. Meclise katılın, katılımcı olun. Çoğulcu bir meclis olsun istiyorum. Fikirlerinizi ve projelerinizi paylaşın. Adıyaman Ticaret ve Sanayi Odası meclis üyeleri konuşsun. Bize çok büyük görevler yüklendi. Odamızı bir üst lige taşıyalım istiyorum. Odamıza, şehrimize ve demokrasiye yaraşır bir seçim geçirdik. Şimdi sıra; hep birlikte, tek yürek, tek ses olarak üyelerimiz, şehrimiz ve ülkemiz için çalışmaya geldi. Ben, hep birlikte en güzel projelere imza atarak, adından en çok söz ettiren Odalardan biri olacağımıza yürekten inanıyorum” ifadelerini kullandı.

Meclis toplantısında konuşan ATSO Başkanı İrfan Torunoğlu, üzerlerinde ciddi bir sorumluluğun olduğunu belirterek; “Adıyaman Ticaret ve Sanayi Odası gibi güzide bir kurumun yönetimini devralmak bizim için çok gurur verici olmasının yanı sıra ciddi bir sorumluluğun omuzlarımıza yüklenmesi demek. Artık seçimler geride kalmış ve hizmet süreci başlamıştır. Yeni dönemde yapılacak tüm çalışmalarımızın ve faaliyetlerimizin Adıyaman’ımıza önemli katma değer sağlamasını temenni ediyorum. Hep birlikte, dostluk ve kardeşlik içinde, huzur içinde, samimi bir yardımlaşmayla, başarılı bir görev dönemi diliyorum. Meclisimizin ve Yönetim Kurulumuzun yeni üyeleriyle dört yıllık sürede Adıyaman için çalışmaya ve yeni projeler üreteceğiz. Bunları birlik ve beraberlik içerisinde gerçekleştirmeyi hedefliyoruz. Geçmiş dönemlerde Odamızda görev yapan Yönetim Kurulu Başkanlarına, Yönetim Kurulu ve Meclis Üyelerine, çalışanlarına ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.

Toplantıda Hesapları İnceleme Komisyonu meclis üyelerinin oy birliği ile belirlendi. Komisyonda; Aydın Yaşar, Bilal Delikanlı, Murat Ayabak yer aldı.Meclis toplantısı sonrası ATSO Başkanı İrfan Torunoğlu ve Meclis Başkanı Abdulgani Bereket, meclis üyelerine mazbatalarını takdim etti.

Kaynak: PHA

Son Güncelleme: 28.10.2022 10:27
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