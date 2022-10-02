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ATSO'da Torunoğlu dönemi - Videolu Haber

Adıyaman Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Başkanlığı meclis üyeliği seçimlerinde "Sarı" liste olarak katılan ATSO Başkan Adayı İrfan Torunoğlu'nun listesi 18 meslek gurubundan 45 meclis üyesi seçildi.

02 Ekim 2022 Pazar 02:00
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ATSO'da Torunoğlu dönemi - Videolu Haber

Sabah saatlerinde Adıyaman Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığı meclis üyeliği seçimleri başlamasıyla oy kullanmak isteyenler sandık başına gitti. Ticaret ve Sanayi Odası'nda gerçekleşen seçimlerde saat 17:00'da oy kullanma işleminin bitimiyle sandıklar gözetmenler eşliğinde açılmaya başlandı. Mevcut Başkan Mustafa Uslu'nun başkanlığında yer alan "Beyaz" liste ile ATSO Başkan Adayı İrfan Torunoğlu'nun öncülük ettiği "Sarı" liste yarıştı. 18 meslek gurubundan 45 meclis üyesi seçildi. Yapılan sayımların ardından Torunoğlu'nun öncülük ettiği "Sarı" liste 13 meslek gurubunu, "Beyaz" liste ise 3 meslek gurubunu alırken, 2 guruptan ise bağımsız çıktı.
"Meclis üyeleriyle birlikte daha güzel yönetmenin gayretinde olacağız"
Seçim sonrası değerlendirmede bulunan "Sarı" liste öncüsü İrfan Torunoğlu, " Bugün yapılan Ticaret ve Sanayi Odası seçimlerinde bizlere yüzde 80 oy oranıyla desten veren tüm üyelerimize, desteğini bizden esirgemeyen tüm dostlarımıza teşekkür ediyorum. Büyük bir teveccüh ile değişimden yana tavır gösteren, bizlere inanlara güvenen tüm üyelerimizin yüklediği sorumluluğun bilincinde çalışacağımızı bilmenizi isterim. Hep kazanan Adıyaman olsun dedik kazanan Adıyaman oldu.
Aday gösterdiğimiz 16 guruptan 13 gurubu aldık. Seçilen bütün arkadaşlarıma başarılar diliyorum. İnşallah hayırlı hizmetler yaparlar. Ticaret ve Sanayi Odası'nı arkadaşlarımla beraber yöneteceğim. Meclis üyeleriyle birlikte daha güzel yönetmenin gayretinde olacağız" dedi.
İrfan Torunoğlu, daha sonra dışarıda bulunan kalabalığa desteklerinden dolayı teşekkür etti. Meclis üyeleri önümüzdeki günlerde bir araya gelerek hem meclis başkanını hem de yönetim kurulu başkanını belirleyecek.

 

Kaynak: PHA
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