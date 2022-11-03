ATSO Yönetiminden TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu'na ziyaret

ATSO Yönetim Kurulu Başkanı İrfan Torunoğlu, beraberinde Meclis Başkanı Abdulgani Bereket, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcıları Haci Dikmen, Mahmut Arslan, Yönetim Kurulu üyeleri Mehmet Eroğlu, İsmet Atay, Şerif Yıldırım, Ahmet Genç, Cengiz Yalçın, Nazım Serdar Kaynak, Fatin Rüştü Zorlu Turanlı ve Genel Sekreter Ahmet Çakır ile birlikte TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu’nu ziyaret etti.​​​​

ATSO Başkanı İrfan Torunoğlu, ziyarette yeni dönemde hayata geçirecekleri projeler hakkında TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu’na bilgi verdi.

Başkan Torunoğlu, “Adıyaman Ticaret ve Sanayi Odası olarak seçimlerimizi 1 Ekim’de tamamladık. Seçimde yüzde 83.4 oy alarak, 45 meclis üyesinin 37’sini alarak bu seçimi kazandık. 45 meclis üyesiyle beraber Adıyaman Ticaret ve Sanayi Odası’nı beraber yöneteceğiz. Göreve gelen Yönetim Kurulumuz ve Meclis Başkanımız ile birlikte TOBB Başkanımızı ziyaret ederek tanışmak ve fikir alışverişinde bulunmak istedik. Projelerimiz var. Kendilerinden bazı konularda tecrübelerinden istifade ettik. Ziyaretimiz güzel ve verimli geçti. Rifat Başkanımı uzun zamandan beri tanıyor, yaptığı başarılı çalışmaları biliyoruz. Kendisi TOBB gibi saygın bir kurumu en iyi şekilde temsil ediyor. İnşallah bundan sonra bizim desteğimiz Rifat Başkanla birlikte olacak. Kendisine başarılar diliyorum. Biz de arkasındayız. Kendisini en kısa zamanda Adıyaman’ımıza bekliyoruz” şeklinde konuştu.

Kabulde TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, kendisine ‘hayırlı olsun’ dileklerini ileten ve başarılar dileyen İrfan Torunoğlu başkanlığındaki heyete teşekkür ederek karşılıklı görüş alışverişinde bulundu.Ziyaretin ardından TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu ile hatıra fotoğrafı çektirildi.

ATSO Yönetimi, Ankara ziyareti kapsamında Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve Milletvekilleri Ahmet Aydın’ı, Yakup Taş’ı ve TBMM Meclis Divanı Kâtip üyesi ve CHP Adıyaman Milletvekili Av. Abdurrahman Tutdere’yi ve aslen Adıyamanlı olan AK Parti Mersin Milletvekili Hacı Özkan’ı ziyaret etti.ATSO heyeti ilk olarak Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın ve Yakup Taş ile bir araya geldi.

Daha sonra CHP Milletvekili Av. Abdurrahman Tutdere ATSO heyeti tarafından ziyaret edildi.

ATSO Başkanı İrfan Torunoğlu, “Ankara ziyaretimiz kapsamında Milletvekillerimizle bir araya gelerek yeni dönemde gerçekleştireceğimiz projelerimiz hakkında bilgiler verdik. ATSO Yönetimi olarak istişareye ve işbirliğine önem veriyoruz. Sayın vekillerimize nazik misafirperverlikleri için teşekkür eder, çalışmalarında kolaylıklar dilerim” dedi.