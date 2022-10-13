Galeriler Yazarlar
Adıyaman 20
hafif yağmur
Adıyaman Taziye Adıyamanlılar Adıyaman - Asayiş Yerel Genel Adıyaman ﻿Ulusal ﻿Çalışan Siyaset Bölge Haberleri Hikayeler ﻿Röportajlar Bunları Biliyormuydunuz Kitaplar Şiirler Magazin ﻿Gündem Fıkralar Adıyaman Tarihçe Adıyaman Coğrafya Yemekler Misafir Makaleler Asayiş Anılar ﻿Sağlık Türküler Sanatçılar Özel Haber Albumler Kültür Sanat Eğitim Bakanlık ﻿Ekonomi Seçim Haberleri Teknoloji Adıyaman - Bakanlık Bölge Yaşam İlan ﻿Politika Çevre BİLİM VE TEKNOLOJİ Moda ﻿Şambayat Haber
BİST
3.553,43
ALTIN
992,73
DOLAR
18,56
STERLİN
21,03
EURO
18,17

ATSO yönetiminde görev dağılımı yapıldı

Adıyaman Ticaret ve Sanayi Odası’nın yeni Yönetim Kurulu, ilk toplantısını gerçekleştirerek aralarında görev dağılımı yaptı.

13 Ekim 2022 Perşembe 20:22
11 Okunma
ATSO yönetiminde görev dağılımı yapıldı

Geçtiğimiz günlerde gerçekleştirilen seçimle birlikte Yönetim Kurulu Başkanlığına seçilen İrfan Torunoğlu, yönetimiyle ilk toplantısını gerçekleştirdi. Yönetim Kurulu Başkanı İrfan Torunoğlu başkanlığında yapılan toplantıya, Yönetim Kurulu Üyeleri Mehmet Eroğlu, Abdurrahman Şan, Ahmet Genç, Cengiz Yalçın, Fatin Rüştü Zorlu Turanlı, Hacı Dikmen, İsmet Atay, Mahmut Arslan, Nazım Serdar Kaynak, Şerif Yıldırım katıldı.

Toplantıda, ayrıca görev dağılımı da gerçekleştirildi. Yapılan değerlendirmede, Mahmut Arslan ve Hacı Dikmen Başkan Yardımcılığı görevine getirilirken, Abdurrahman Şan da yeni yönetimde sayman üye olarak görev aldı.

Verilen güvene layık olmaya çalışmak için ellerinden gelen gayreti göstereceklerini ifade eden ATSO Yönetim Kurulu Başkanı İrfan Torunoğlu; “Adıyaman Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu olarak bugün ilk toplantımızı gerçekleştirdik. Öncelikle daha önceki dönemlerde Adıyaman Ticaret ve Sanayi Odasının yönetiminde Yönetim Kurulu ve Meclis Başkanı olarak görev yapmış olan tüm büyüklerimizi minnetle anmak isteriz. İnşallah bizi bu makamlara layık görenlere karşı mahcup olmayacağız. Üyelerimizin takdiri ile çok çalışma arzusu içinde olan bir yönetim kurulu göreve gelmiştir. Önümüzdeki günlerde karşımıza çıkan tüm fırsatları yakalayarak bölgemiz adına bunların takipçisi olacağız. Tüm sivil toplum kuruluşları ile aktif bir şekilde ve uzlaşma içinde Adıyaman için yararlı işler yapmak üzere yola çıktık ve güzel işlere birlikte imza atacağımıza inanıyoruz. Amacımız, Adıyaman’a hizmet etmek. Birlik ve beraberliğimizi muhafaza edip, güçlendirerek Adıyaman’ımıza daha verimli çalışmalar sunmaya çalışacağız. Biz güçlü ve geniş bir aileyiz. Bu güzel şehrimizi layık olduğu yere taşımak adına elimizden gelen gayreti göstereceğiz. Bundan hiç kimsenin şüphesi olmasın” dedi.

Kaynak: PHA
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Adıyaman Belediyesi, üniversiteyi kazanan öğrencilere destek paralarını yatırıyor
Adıyaman Belediyesi, üniversiteyi kazanan öğrencilere destek paralarını yatırıyor
İngilizlerden Nemrut’a turizm atağı
İngilizlerden Nemrut’a turizm atağı
Tutdere: Bitkisel hastalığın bütün yönleriyle ele alınması gerekiyor - Videolu Haber
Tutdere: Bitkisel hastalığın bütün yönleriyle ele alınması gerekiyor - Videolu Haber
Ulubey: Aleviler eşit yurttaşlık istiyor
Ulubey: Aleviler eşit yurttaşlık istiyor
Kadın Platformu üyeleri Mahsa Aminiyi olayı kınadı - Videolu Haber
Kadın Platformu üyeleri Mahsa Aminiyi olayı kınadı - Videolu Haber
Esentepe'de yol genişletme çalışmaları devam ediyor
Esentepe'de yol genişletme çalışmaları devam ediyor
Av koruma ve kontrol faaliyetleri devam ediyor
Av koruma ve kontrol faaliyetleri devam ediyor
Buhara Caddesi'nde üstyapı çalışmalarına başlanıldı
Buhara Caddesi'nde üstyapı çalışmalarına başlanıldı
Gazeteci Yücekaya, TOBB delegeliğine seçildi
Gazeteci Yücekaya, TOBB delegeliğine seçildi
ATSO Meclis Başkanı Abdulgani Bereket oldu
ATSO Meclis Başkanı Abdulgani Bereket oldu
ATSO Başkanı Torunoğlu: Tek hedefimiz kentimizin sanayisine, ekonomisine yeni bir bakış açısı kazandırmaktır
ATSO Başkanı Torunoğlu: Tek hedefimiz kentimizin sanayisine, ekonomisine yeni bir bakış açısı kazandırmaktır
Gölbaşı’nda öğrenciler cami ziyaret etti ezan okudu
Gölbaşı’nda öğrenciler cami ziyaret etti ezan okudu
Camiler ve Din Görevlileri Haftası ziyareti
Camiler ve Din Görevlileri Haftası ziyareti
Doğan Çelik: Liyakatsiz iş bilmez kişilerin idarelere atanmasına son verilsin
Doğan Çelik: Liyakatsiz iş bilmez kişilerin idarelere atanmasına son verilsin
Başkan Erdoğan: Köylerimize hizmet aksamadan devam ediyor - Videolu Haber
Başkan Erdoğan: Köylerimize hizmet aksamadan devam ediyor - Videolu Haber
Adıyaman'da 'Ayın Polis' uygulaması devam ediyor
Adıyaman'da 'Ayın Polis' uygulaması devam ediyor
Başkan Kılınç, Miniklerin hayvan sevgisine ortak oldu - Videolu Haber
Başkan Kılınç, Miniklerin hayvan sevgisine ortak oldu - Videolu Haber
Adıyaman Belediyesi, CBS Kongresinde Projeleriyle göz doldurdu
Adıyaman Belediyesi, CBS Kongresinde Projeleriyle göz doldurdu
Ayşe Doğan taziye evi hizmete açıldı
Ayşe Doğan taziye evi hizmete açıldı
Başkan Kılınç: Şehrimize kazandıracağımız daha çok projelerimiz var
Başkan Kılınç: Şehrimize kazandıracağımız daha çok projelerimiz var
Başkan Kılınç, Bahçelievler Mahallesi sakinleriyle sohbet etti
Başkan Kılınç, Bahçelievler Mahallesi sakinleriyle sohbet etti
Türk Kızılay Adıyaman Kadın Teşkilatından 'Dünya Yürüyüş Günü' etkinliği - Videolu Haber
Türk Kızılay Adıyaman Kadın Teşkilatından 'Dünya Yürüyüş Günü' etkinliği - Videolu Haber
Kaymakam Aslantürk çalışmaları yerinde inceledi
Kaymakam Aslantürk çalışmaları yerinde inceledi
Başkan Kılınç, Gençlerle bir araya geldi
Başkan Kılınç, Gençlerle bir araya geldi
Hayvan Pazarı yolu genişletiliyor
Hayvan Pazarı yolu genişletiliyor
Ergüder'den Erbakıcı’ya hayırlı olsun ziyareti
Ergüder'den Erbakıcı’ya hayırlı olsun ziyareti
Adıyaman'da öğrenciler terör örgütlerine karşı bilgilendirildi
Adıyaman'da öğrenciler terör örgütlerine karşı bilgilendirildi
ATSO'da Torunoğlu dönemi - Videolu Haber
ATSO'da Torunoğlu dönemi - Videolu Haber
Başkan Kılınç, İtfaiyecilerin Haftasını kutladı - Videolu Haber
Başkan Kılınç, İtfaiyecilerin Haftasını kutladı - Videolu Haber
Mehmet Akif Mahallesi’nde asfalt çalışması
Mehmet Akif Mahallesi’nde asfalt çalışması

Galeriler Yazarlar Anketler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Adıyamanlılar

    Altınşehir Mah.30163 Sok.Palmiye 2 sitesi B Blok. Kat.1 No 1 Adıyaman

    0533 659 63 36

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Adıyamanlılar Net Haber Sitesi İHA (İlas Haber Ajansı) Abonesidir. Adıyamanlılar Net Haber Sitesi İHA (İlas Haber Ajansı) Abonesidir.
    Adıyamanlılar Net Haber Sitesi PERRE (Perre Haber Ajansı) Abonesidir. Adıyamanlılar Net Haber Sitesi PERRE (Perre Haber Ajansı) Abonesidir.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim