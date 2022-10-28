ATSO Başkanı Torunoğlu’dan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı

Adıyaman Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Yönetim Kurulu Başkanı İrfan Torunoğlu, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın 99’inci yıldönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Mesajında büyük mücadelelerle kazanılan Cumhuriyet'in bize atalarımızdan kalan en güzel miras olduğunu ifade eden Başkan Torunoğlu, “23 Nisan 1920'de açılan Türkiye Büyük Millet Meclisi, milli egemenliği esas almıştı. Bu yönetim biçimi, 29 Ekim 1923’de resmi olarak adını da kayıtlara geçirmiş oldu. Cumhuriyet'in ilanı, tarihimizin en önemli ve en gururlu günlerinden birisidir. Cumhuriyet, sahip olduğumuz en anlamlı ortak değerimizdir” dedi.

“Daha çok üretmek ve çalışmak zorundayız”

Yayımladığı mesajında birlik ve beraberlik mesajı veren Torunoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü: “Cumhuriyet, düşünce serbestliğidir, birlik ve beraberliktir, milli iradenin yönetimidir. Herkesin birinci sınıf vatandaş olduğu, insan hak ve özgürlüklerinin, inançların güvence altında bulunduğu yeryüzünün en çağdaş yönetim biçimidir. Ülkemizin aydınlık geleceği için; bugün her günkünden daha fazla birlik ve beraberliğe ihtiyacımız var. 99 yıl önce egemenliğin kayıtsız şartsız milletin kendisine ait olduğunu ilan eden bu millet, bugün bu topraklarda birlik ve beraberlik içinde bağımsızlığını yaşamanın önemini her gün daha fazla idrak etmektedir. Daha çok üretmek, kazanmak, paylaşmak, zenginleşmek ve gelişmek zorundayız. Cumhuriyetimizin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün hedeflediği, 'muasır medeniyet seviyesine' ulaşmak için, özel sektör olarak ekonomiye katkılarımızı ve istihdam sağlamadaki sorumluluklarımızı yerine getirmede büyük çaba gösteriyoruz ve göstermeye de devam edeceğiz. Bu duygu ve düşüncelerle, Adıyaman iş dünyası adına, başta Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, bize bu topraklarda, bu imkanlarla yaşama imkanını sunabilmek için canlarını feda eden bütün şehitlerimizi ve gazilerimizi bir kez daha şükran ve minnetle anıyorum. Hepsinin ruhu şad olsun.”dedi.