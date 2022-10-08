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ATSO Başkanı Torunoğlu: Tek hedefimiz kentimizin sanayisine, ekonomisine yeni bir bakış açısı kazandırmaktır

Adıyaman Ticaret ve Sanayi Odası’nda yapılan seçimlerde Yönetim Kurulu Başkanlığına İrfan Torunoğlu seçildi.

08 Ekim 2022 Cumartesi 15:34
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ATSO Başkanı Torunoğlu: Tek hedefimiz kentimizin sanayisine, ekonomisine yeni bir bakış açısı kazandırmaktır

Adıyaman Ticaret ve Sanayi Odası'nın (ATSO) 1 Ekim 2022 Cumartesi günü Meslek Komite, Meclis Asil ve Yedek üyelerinin seçilmesiyle başlayan süreç, gerçekleşen Yönetim Kurulu Başkanı, Yönetim Kurulu üyeleri, TOBB Genel Kurul Delegeleri, Disiplin Kurulu üyeleri seçimi yapıldı.
Seçimde ‘Sarı’ listenin öncüsü olan İrfan Torunoğlu, Yönetim Kurulu Başkanlığına tek liste halinde girdi. Yapılan seçimde İrfan Torunoğlu Adıyaman Ticaret ve Sanayi Odası’nın yönetim kurulu başkanlığına seçildi.
“Odamızı hep birlikte yöneteceğiz”
Yapılan seçim sonrasında gazetecilere açıklamada bulunan İrfan Torunoğlu, “1 Ekim 2022 tarihinde başlayan Adıyaman Ticaret ve Sanayi Odası seçimleri nihayet bugün sona ermiştir. Oda seçimleri bir demokrasi şölenidir. Bu seçim süreci Odamıza yakışan bir olgunluk ve nezaket çerçevesinde yaşanmıştır. Şimdi birlik olma vakti diyerek, ben ve arkadaşlarım çok şey yapacağımıza inandığımız bu yolculuğa beraber çıktık. Çok şükür yüzde 80 oy gibi yüksek bir oy oranıyla seçimleri kazandık. Adıyaman Ticaret ve Sanayi Odası 38 yıllık gelenekleri, ilke ve kuralları olan anayasal bir kurum. Bağlı olduğu kanunlar ve yönetmelikler var. Bu önemli kurumu hep birlikte korumaya, daha ileriye götürmeye devam edeceğiz. Odamızın gücünü; bütün sektörleri temsil etmesinden, demokratik seçim mekanizmasından ve geniş tabanı dolayısıyla siyasetten bağımsız kalabilmesinden alır. Temsil görevi önemli bir sorumluluktur. Bu görevlerde kendi istediğimiz gibi değil, kurumsal sorumluluk geleneklerine göre hareket edeceğiz. Odamızı hep birlikte yöneteceğiz. Odamızın ve Adıyaman’ın Ticaret ve Sanayisinin gelişmesi için çalışacağız, mücadele edeceğiz. Güncel sorunlara takılmayacak, geleceğe bakacağız. Odamızın üyelerine en iyi şekilde hizmet etmesi, faydalı olması için elimizden geleni yapacağız. Tek hedefimiz kentimizin sanayisine, ekonomisine yeni bir bakış açısı kazandırmaktır.  Bunun için de sanayicimizin, ticaret erbabımızın ve esnafımızın sesi olmak, ufkunu açacak yeni projeleri hayata geçirmek, üyelerimize yönelik etkili faaliyetler yürütmek tek gayemiz olacaktır. Adıyaman kültürü ve tarihi ile eşsiz bir coğrafyada her türlü gelişmeyi ve ilerlemeyi hak eden güzel bir ilimizdir. Adıyaman’ın, sanayisi ve ticaretinin geliştirilmesi, istihdamın arttırılması, sanayisinin güçlenmesi, üretiminin artması, sorunlarının çözümü ve ekonomisini çok daha ileriye taşımak çabası içerisinde her türlü girişimlerde bulunacağız ve elimizden gelen tüm gayreti göstereceğiz. Bizden önce bu görevi yapan başkanlarımıza teşekkür ediyorum. Seçim sonuçlarının tekrar Adıyaman Ticaret ve Sanayi Odasına, üyelerimize hayırlı olmasını diliyorum" dedi. 
İrfan Torunoğlu Başkanlığındaki ATSO Yönetim Kurulu üyeliklerine; Abdurrahman Şan, Ahmet Genç, Cengiz Yalçın, Fatin Rüştü Zorlu Turanlı, Hacı Dikmen, İsmet Atay, Mahmut Arslan, Mehmet Eroğlu, Nazım Serdar Kaynak, Şerif Yıldırım seçildi. 
TOBB Genel Kurul Delegeliğine İbrahim Halil Akgün, Ragıp Aras, Mustafa Yücekaya, disiplin kurulu üyeliğine İbrahim Hamdi Oral, Dilaver Bayır, Salih Beyazyıldız, Mahmut Gazi Karaaslan, Murat Bilgiç, Özgür Bülent Açıkgöz seçildi.

Kaynak: PHA

Son Güncelleme: 08.10.2022 16:52
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