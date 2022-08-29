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ATSO Başkan Adayı Torunoğlu'ndan '30 Ağustos' mesajı

Adıyaman Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Değişim Ve İstişare Grubu Başkan Adayı İrfan Torunoğlu, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 100'üncü yılı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

29 Ağustos 2022 Pazartesi 14:33
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ATSO Başkan Adayı Torunoğlu'ndan '30 Ağustos' mesajı

"Bağımsızlık ve hürriyetinden ödün vermeyeceğini tüm dünyaya göstermiştir."
30 Ağustos Zafer'inin Anadolu insanının; kadınıyla, erkeğiyle, yaşlısıyla, genciyle, topyekûn verdiği onurlu bir mücadelenin eseri olduğunu hatırlatan ATSO Değişim Ve İstişare Grubu Başkan Adayı İrfan Torunoğlu,"Yurdumuzun  düşman işgalinden kurtuluşunu müjdeleyen “30 Ağustos  Zafer Bayramı” tarihimize damgasını vurmuş eşsiz bir kahramanlık örneğidir. 26 Ağustos 1922 günü başlayan Başkomutanlık Meydan Savaşı ile vatan topraklarından  düşmanın ayak izleri silinmiş ve Anadolu toprakları bizlere ebedi yurt olarak kazandırılmıştır. Milletimiz bu şanlı zaferle; milli hâkimiyet, milli birlik ve beraberlik anlayışı içerisinde, kendisini tarih sahnesinden silmek isteyenlere unutulmayacak bir ders vermiş,  hiçbir şekilde bağımsızlık ve hürriyetinden ödün vermeyeceğini tüm dünyaya göstermiştir. Bu zafer Anadolu insanının; kadınıyla, erkeğiyle, yaşlısıyla, genciyle, topyekûn verdiği onurlu bir mücadelenin eseridir. Aziz Milletimiz,  göstermiş olduğu bu vatanperverlik ve kahramanlık örneğini, Devletimizin varlığına ve anayasal düzenimize karşı Türk silahlı kuvvetleri içerisinde bir grup hain tarafından başlatılan darbeye karşı da göstererek,  ilk andan itibaren tüm gece boyunca dimdik ayakta durmuş, devletimizin birlik ve bütünlüğüne, milli iradeye ve demokrasiye sahip çıkarak tarihi bir duruş sergilemişlerdir. Bu duygu ve düşüncelerle, başta bu zaferi bizlere armağan eden Başkomutan Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını, kanları ile bu toprakları vatan yapan aziz şehitlerimizi rahmetle ve gazilerimizi minnet ve şükranla anıyor, kahraman ordumuzun ve aziz milletimizin 30 Ağustos Zafer Bayramını kutluyorum."dedi.

 

Kaynak: PHA
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