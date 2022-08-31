Atatürk Bulvarında dekoratif ferforje çalışması - Videolu Haber

Adıyaman Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü yaptığı çalışmalarla Adıyaman'a değer katmaya devam ediyor.

Belediye ekipleri, Atatürk Bulvarında yer alan orta refüjde dekoratif ferforje çalışması başlattı. Karayolları Bölge Müdürlüğü tarafından da asfaltı yenilenen bulvardaki çalışmalar kapsamında orta refüjdeki ferforjelerin baştan sona yenileneceğini ve peyzajın düzenleneceğini söyleyen yetkililer, "Atatürk Bulvarında sürdürülen yenileme çalışmaları kapsamında Adıyaman Belediyesi olarak biz de, yayaların kontrolsüz geçişine engel olmak için daha önce kullanılan tel çitleri kaldırılarak yerine yayaların daha güvenli şekilde geçişini sağlayacak olan kaliteli ve dekoratif yeni ferforjeleri monte etmeye başladık. Çalışmaların tamamlanmasından sonra şehrimizin vitrini konumunda bulunan bulvar şehre daha yakışır bir hale gelecektir" diye konuştu.

Çalışmaları yerinde inceleyen Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç da, çalışmaları gerçekleştiren personele kolaylıklar dileyerek, sorumlulardan bilgi aldı.

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