Atatürk Baraj Gölü'ne 4 milyon yavru balık bırakıldı - Videolu Haber

Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri avlak sahalarında bıyıklandırma çalışması kapsamında Gerger’den Samsat’ta kadar olan Atatürk Barajına Atatürk Baraj Gölü, 14, 15, 16 ve 18 bölge su ürünleri avlak sahalarına Şanlıurfa İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Su Ürünleri Üretim İstasyonu'nda üretilen 4 milyon pullu sazan yavrusu bırakıldı.

"Ülke ekonomisine ciddi bir katkı sunmak istiyoruz"

Amaçlarının bölgede balıkçılığı geliştirerek hem Adıyaman ekonomisine hem de ülke ekonomisine ciddi bir katkı sunmak olduğunu söyleyen Adıyaman İl Tarım Ve Orman Müdürü Nurettin Kıyas,"Adıyaman’da 2022 iç sularda balıklandırma programı çerçevesinde, dünden bu yana Adıyaman’da 18 bölgeye 4 milyon yavru balık bıraktık. Bu yavru balıklarımızı Şanlıurfa Bölge Müdürlüğümüz tarafından üretilen tesislerde temin ettik. Şanlıurfa Müdürlüğümüzün desteleri ile Gerger’den Samsat’ta kadar olan Atatürk Barajındaki 11 bölgemize ve iç sulardaki göletlerimizde Çamgazi, Çat barajı, Hasancık ve Yeşiltepe gibi iç göletlerimize yaklaşık 4 milyon yavru balık bıraktık. Şuan da 18’inci bölgedeyiz buraya yaklaşık 5 bine yakın aynalı ve pullu sazan balığı bıraktık. Geçen yılda bu projemizi yapmıştık. Düzenli olarak yapmış olduğumuz bu çalışmalarımızda Adıyaman ilimizin sınırlarındaki bölgelerde ciddi bir aynalı ve pullu sazan potansiyelimiz oluştu av sezonu yasağı sonrasında bizim kiraya vermiş olduğumuz bölgelerde balıkçıklarımız bu balıklar büyüdüğünde tutup satışa sunabilmektedirler. Amacımız Atatürk barajı kıyısında çok büyük bir potansiyel var, büyük bir alan var. İç sularımızda ve bu alanlarda boş bırakmayarak balıkçılığı geliştirerek hem Adıyaman ekonomisine hem de ülke ekonomisine ciddi bir katkı sunmak istiyoruz" dedi.

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