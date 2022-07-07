ASİD Genel Başkanı Dr. Yıldırım'dan Kurban Bayramı mesajı

SANKO Üniversitesi Genel Sekreteri de olan Dr. Yıldırım, “Bayramlar, toplumumuzu bir araya getiren kültürel bağlardır” dedi.

Bayramların anlam ve önemine uygun olarak yaşanması gerektiğini belirten Dr. Yıldırım, şunları kaydetti:

“İnsanlar arasındaki sevgi, saygı ve kardeşliğin güçlenmesinde vazgeçilmez yeri olan bayramlar, yardımlaşma ve dayanışma duygularının artmasına vesile olan özel günlerdir.

Ülkemize, milletimize ve tüm insanlığa sağlık, huzur ve mutluluk getirmesi temennisiyle Kurban Bayramımızı kutluyor, sevginin, paylaşmanın, dayanışmanın, pandeminin elverdiğince kucaklaşmanın yaşanacağı, sevdiklerimiz ve ailemiz ile bir arada nice bayramlar diliyorum.”