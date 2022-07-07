SANKO Üniversitesi Genel Sekreteri de olan Dr. Yıldırım, “Bayramlar, toplumumuzu bir araya getiren kültürel bağlardır” dedi.
Bayramların anlam ve önemine uygun olarak yaşanması gerektiğini belirten Dr. Yıldırım, şunları kaydetti:
“İnsanlar arasındaki sevgi, saygı ve kardeşliğin güçlenmesinde vazgeçilmez yeri olan bayramlar, yardımlaşma ve dayanışma duygularının artmasına vesile olan özel günlerdir.
Ülkemize, milletimize ve tüm insanlığa sağlık, huzur ve mutluluk getirmesi temennisiyle Kurban Bayramımızı kutluyor, sevginin, paylaşmanın, dayanışmanın, pandeminin elverdiğince kucaklaşmanın yaşanacağı, sevdiklerimiz ve ailemiz ile bir arada nice bayramlar diliyorum.”
ASİD Genel Başkanı Dr. Yıldırım'dan Kurban Bayramı mesajı
Merkezi Gaziantep’te bulunan Anadolu Sağlık İşletmeleri Derneği (ASİD) Genel Başkanı Dr. Yusuf Ziya Yıldırım, Kurban Bayramı nedeniyle bir mesaj yayımladı.
SANKO Üniversitesi Genel Sekreteri de olan Dr. Yıldırım, “Bayramlar, toplumumuzu bir araya getiren kültürel bağlardır” dedi.