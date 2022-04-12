Asfalt çalışmaları hız kazandı

Adıyaman Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü tarafından 3. Çevreyolu'nda asfalt çalışması gerçekleştirildi. Çalışmaları yerinde inceleyen Adıyaman Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç, şehrin muhtelif yerlerinde alt-yapı ve üst-yapı çalışmalarının hız kesmeden devam ettiğini dile getirdi.

3. Çevreyolu üzerindeki çalışmaları inceleyerek sorumlulardan bilgi alan Başkan Kılınç, asfalt çalışması yapan işçilere de kolaylıklar diledi.

"Daha güzel bir Adıyaman için var gücümüzle çalışıyoruz" diyerek konuşmasına başlayan Başkan Kılınç, çalışmaların kısa süre içerisinde tamamlanacağını belirterek, "Hedefimiz bu yaz döneminde ilimizde asfalt sorununu ortadan kaldırmak" diye konuştu.