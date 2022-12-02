Aşçı'nın '3 Aralık Dünya Engelliler Günü' mesajı

Ramazan Aşcı mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Hayatın önlerine çıkardığı tüm zorluklara rağmen herkes kadar başarılı, herkes kadar üretken olabildiklerini birçok alanda kanıtlayan özel bireylere karşı sorumluluğumuzu 3 Aralık Dünya Engelliler Günü vesilesiyle bir kez daha hatırlıyor ve onları anlamaya çalışıyoruz. Engellilerimizin hayatlarını kolaylaştırmaya ve toplumun her alanında aktif bir şekilde yer almalarını sağlamaya dair yapılan tüm çalışmalar, onların yaşamlarını güzelleştirecek, toplumun gücüne güç katacaktır. Unutulmamalıdır ki engelli olmak çalışmaya, üretmeye, başarıya asla engel değildir. Dünyamız, önündeki tüm engelleri aşarak hedeflerine ulaşan insanların başarı öyküleri ile doludur. Bilimde, sanatta, sporda, eğitimde, iş hayatında üstün başarılara imza atan engelli bireyleri görmek, bizler için son derece mutluluk ve gurur vericidir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün "Eğitimde feda edilecek tek bir fert yoktur." sözünü şiar edinerek Milli Eğitim camiası olarak engelli öğrencilerimiz için titizlikle çalışmalarımızı sürdürmekteyiz. Özel eğitim okullarımızda, temel eğitim ve ortaöğretim kurumlarımızda oluşturulan özel eğitim sınıflarımızda, rehberlik araştırma merkezlerimizde ve rehabilitasyon merkezlerimizde, öğrencilerimizin kendi kendilerine yeterli bir duruma gelmelerine ve temel yaşam becerilerini geliştirmelerine rehberlik etmekte, onları hayata hazırlamaktayız. Eğitimciler olarak engelsiz yaşamda daha sorumlu, bilinçli ve duyarlı davranmak zorunda olduğumuzun farkındayız. '3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde her birimizin bir engelli adayı olduğunu unutmadan, zihinsel ve bedensel farklılıkların hayata engel oluşturamayacağı inancıyla engelli vatandaşlarımıza, öğretmenlerimize, personelimize, velilerimize ve öğrencilerimize, toplum vicdanının hassas ikliminde huzurlu, sağlıklı; engellerin, engel olamayacağı bir hayat temenni ediyorum."