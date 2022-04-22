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Aşcı'dan '23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı' mesajı

Adıyaman İl Milli Eğitim Müdürü Ramazan Aşcı, "23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı" vesilesiyle bir mesaj yayımladı.

22 Nisan 2022 Cuma 16:37
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Aşcı'dan '23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı' mesajı

Adıyaman İl Milli Eğitim Müdürü Ramazan Aşcı yayınladığı mesajında şu ifadelere yer verdi:
"Bayramınız kutlu olsun. Sizler bu güzel ülkenin yarınlarısınız. Sizler; bizim umudumuz, geleceğimiz için ektiğimiz tohumlar, yetiştirdiğimiz fidanlarsınız.
Aydınlık yarınlarımızın güvencesi, geleceğimizin mimarı olan sevgili öğrencilerim ve bu uğurda öğrencileri için gecesini gündüzüne katan onları evlatlarından ayırmayıp sevgiyle büyüten fedakâr öğretmen arkadaşlarım, Sevgili Adıyamanlılar; Türkiye Büyük Millet Meclisinin açılışının 102. yıldönümüne ulaşmanın heyecanıyla 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını sevinç ve coşkuyla kutluyoruz. 23 Nisan, asil bir milletin ülkesi ve bağımsızlığı için verdiği mücadelenin ardından birlik ve beraberliğin bayraklaştığı gün olmuştur. Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal’in önderliğinde ve onun “Milletin bağımsızlığını yine milletin azim ve kararlılığı kurtaracaktır.” öngörüsüyle tutuşturulan bağımsızlık meşalesi, 23 Nisan 1920 Cuma günü Ankara’dan Anadolu’nun dört bir yanını aydınlatmıştı. Bağımsızlığımızı, tarifsiz bir tutkuyla vatana gönül verenlerin gayretine azmine, kararlılığına, birlik ve beraberliğine borçluyuz. Ne mutlu ki demokrasiye olan inancımız meclisimizin açıldığı ilk günden bu yana katlanarak büyümüştür. 23 Nisan 1920’de kayıtsız şartsız millete verilen hâkimiyet 102 yıldır yüce milletimizin iradesindedir. Milletimizin karakterinin bir yansıması olan milli egemenlik anlayışı, bu milletin damarlarında hep vardı ve var olmaya devam edecektir. Bizler bugün istiklali ve istikbali için canını ortaya koymuş bir neslin evladı olmaktan duyduğumuz kıvancı paylaşıyor, kutsal bayrağımızın altında birlik ve beraberlik içinde bir bayramı daha kutlamanın coşkusunu yaşıyoruz. Bildiğiniz gibi 23 Nisan bize çifte bayramdır. Gazi Mustafa Kemal Atatürk egemenlik sevincini yaşadığımız bu günü egemenliğin teminatı çocuklara armağan etmiştir. Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı olarak kutladığımız bu bayram ilk milli bayramımız olmasının yanında, dünyanın ilk ve tek çocuk bayramı olmasıyla da bizleri onurlandırmakta ve ülkemiz bu güzel bayramı Dünya çocuklarıyla birlikte kutlamaktadır. Bu duygu ve düşüncelerle Gazi Mustafa Kemal Atatürk´ü ve mücadele arkadaşlarını, şehitlerimizi, gazilerimizi saygı, şükran ve minnetle anıyor, çocuklarımızın ve ülkemizin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutluyorum."

 

Kaynak: PHA
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