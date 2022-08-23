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Arıcılardan İl Genel Meclis Başkanı Erdoğan’a ziyaret

Adıyaman’da arıcılık dernek başkanları Adıyaman İl Genel Meclisi Başkanı Mehmet Can Erdoğan’ı ziyaret etti.

23 Ağustos 2022 Salı 13:45
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Arıcılardan İl Genel Meclis Başkanı Erdoğan’a ziyaret

Adıyaman Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Mehmet Yaşar Yiğit ve Sincik Arıcılık Eğitim Kültür Derneği Başkanı Mahmut Öztürk, Adıyaman İl Genel Meclisi Başkanı Mehmet Can Erdoğan’a yaptığı katkılardan dolayı teşekkür ziyaretinde bulundu.
Adıyaman Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Mehmet Yaşar Yiğit, seçildikleri günden beri Adıyaman ekonomisine katkıda bulunmayı hedeflediklerini belirterek katkılardan dolayı teşekkür ederek, konuşmasını şöyle sürdürdü:
"Başvuru yaptığımız İl Özel İdare’mize, Adıyaman Valiliğine buradan teşekkür ediyorum. Arıcılarımızın sorunlarını bu sene içerisinde bir bir çözmeye çalışıyorlar. Adıyaman balını marka haline getirmeye çalışıyorlar. Önümüzdeki senelerde de Adıyaman balını en güzel şekilde tanıtıp Türkiye’de ve Dünya’da marka yapmaya çalışacağız. Buradan ben İl Özel İdaresi’ne, milletvekillerimize, Adıyaman Valiliği’ne teşekkürlerimi sunuyorum."
Sincik Arıcılık Eğitim Kültür Derneği Başkanı Mahmut Öztürk ise devletin verdiği destekle birlikte kovan sayısının 2 binden 20 bine çıktığını belirterek konuşmasını şöyle sürdürdü:
"Buradan öncelikle, valimiz, İl Genel Meclis Başkanımız Mehmet Can Erdoğan’a, değerli meclis üyelerine bu projeyi bize verdikleri için teşekkür ediyorum. Değerli milletvekillerim de olmak üzere hepsine teşekkür ediyorum. 
Adıyaman İl Genel Meclisi Başkanı Mehmet Can Erdoğan arıcıları tebrik ederken Adıyaman arıcılığının Türkiye’de marka olduğunu Türkiye Büyük Millet Meclisi Savunma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın’a vermiş olduğu destek ve katkılardan ötürü teşekkür ederek şunları söyledi:
"Bugün Adıyaman Arıcı Yetiştirici Birliği Başkanımız Mehmet Yaşar Yiğit ve Sincik Arıcılar Eğitim ve Kültür Derneği Başkanı Mahmut Öztürk meclisimiz adına başkanlığımızı ziyaret ettiler. Kendilerine bu nazik ziyaretlerinden dolayı teşekkür ediyorum.  Gerçekten iki başkanımızı, bütün arıcılarımızı tebrik ediyorum. Adıyaman’ımızı tanıtıyorlar. Adıyaman’ımız gerçekten Türkiye’de marka oldu. Çalışmalarda biz kendilerine başarılar diliyoruz. Bugüne kadar İl Özel İdaresi olarak arıcıların yanında olduğumuzu tekrar demek istiyorum ki; bundan sonra da arıcılarımızın yanında yer alacağımızı, maddi manevi bize ne düşüyorsa, meclisimize ne düşüyorsa bugüne kadar yaptığımız gibi daha önceki yıllarda yaptığımız gibi bundan sonraki süreçte çıtayı yükselterek elimizdeki tüm imkanları seferber edeceğiz. Ben kendilerine başarılar diliyorum."

 

Kaynak: PHA
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