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Aras ve Torunoğlu güç birliği yaptı

Adıyaman Ticaret Sanayi Odası (ATSO) seçimlerine adaylığını açıklayan iki önemli isim güç birliği yaptı.

14 Ağustos 2022 Pazar 14:49
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Aras ve Torunoğlu güç birliği yaptı

Gelecek ay yapılması planlanan Adıyaman Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) seçimlerinde heyecan sürerken, seçimin iddialı adayları da güç birliği yaptı. ATSO’da Seçimleri için adaylığını açıklayan Rağıp Aras, ekibiyle birlikte İrfan Torunoğlu’nun ekibine katılarak, seçimde güç birliği yaptıklarını belirtti.
"Amacımız ATSO seçimlerinden daha güçlü çıkmak"
Amacının ATSO’nun daha güçlü bir hale getirmek olduğunu ve tüm ekibiyle birlikte İrfan Torunoğlu'na destek verme kararı aldıklarını belirten Rağıp Aras,"Seçimde irfan Torunoğlu kardeşimiz lehine feragat ediyorum. Amacımız ATSO seçimlerinden daha güçlü çıkmak. Adıyaman sanayisine ve iş dünyasına önemli işler yapmaktır. İsimlerden çok, şehrimize yapılanlar çok daha önemlidir. Bu amaçla, daha çok istihdam daha çok üretim ve Adıyaman için daha güçlü bir ekonomi için, ATSO’nun daha güçlü bir hale getirilmesine ihtiyaç duyulmaktadır. Bu nedenle, yapılan istişareler ve görüşmeler sonucu, seçimlerde, şahsıma güvenerek destek veren tüm ekibimle birlikte İrfan Torunoğlu lehine feragat etmeyi seçtik." dedi.
"Adıyaman ekonomisini çok daha ileriye taşımak için el birliği, gönül birliği, güç birliği yaptık"
ATSO Seçimlerine daha güçlü girmek için el birliği, gönül birliği, güç birliği yaptıklarını söyleyen İrfan Torunoğlu, "Bugün bizlerle birlikte yola devam kararı alan Rağıp Aras kardeşime ve ekibine çok teşekkür ediyorum. Amacımız aynı, derdimiz aynı, sevdamız aynı. Adıyaman’ın istihdamını arttırmak, sanayisine güç katmak, üretimini artırarak, Adıyaman ekonomisini çok daha ileriye taşımak için el birliği, gönül birliği, güç birliği yaptık."şeklinde konuştu.
"Yaptığınız güç birliği çok anlamlı, gönül birliği çok anlamlı"
Adıyaman iş dünyasının ve halkın beklentilerini karşılamak için, daha iyi yarınlar için çalışacaklarını vurgulayan Torunoğlu, konuşmasını şöyle sürdürdü:
"Adıyaman Ticaret ve Sanayi Odamızı daha ileriye taşımak için, yapılacak seçimlerde daha güçlü girmek, elimizi güçlendirerek, Adıyaman iş dünyasının ve halkın beklentilerini karşılamak için, daha iyi yarınlar için çalışacağız. Umuyoruz ki, bu seçim süreci, aynı zamanda yeni bir sürecin başlangıcı da olacaktır. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Yaptığınız güç birliği çok anlamlı, gönül birliği çok anlamlı."

 

Kaynak: PHA
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