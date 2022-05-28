Galeriler Yazarlar
Adıyaman 32
parçalı az bulutlu
Adıyaman Taziye Adıyamanlılar Adıyaman - Asayiş Yerel Genel Adıyaman ﻿Ulusal ﻿Çalışan Siyaset Bölge Haberleri Hikayeler ﻿Röportajlar Bunları Biliyormuydunuz Kitaplar Şiirler Magazin ﻿Gündem Fıkralar Adıyaman Tarihçe Adıyaman Coğrafya Yemekler Misafir Makaleler Asayiş Anılar ﻿Sağlık Türküler Sanatçılar Özel Haber Albumler Kültür Sanat Eğitim Bakanlık ﻿Ekonomi Seçim Haberleri Teknoloji Adıyaman - Bakanlık Bölge Yaşam İlan ﻿Politika Çevre BİLİM VE TEKNOLOJİ Moda ﻿Şambayat Haber
BİST
2.438,84
ALTIN
965,28
DOLAR
16,19
STERLİN
20,56
EURO
17,47

Araban'da Firik ve Sarımsak Festivali hasadı yapıldı - Videolu Haber

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Araban ilçesinde bu sene ilki düzenlenen Firik ve Sarımsak Festivali’nde çiftçilerle hasat yaptı.

28 Mayıs 2022 Cumartesi 18:42
4 Okunma
Araban'da Firik ve Sarımsak Festivali hasadı yapıldı - Videolu Haber

‘Beyaz Altın’ olarak adlandırılan sarımsak hasadında kadın çiftçilerle sarımsak toplayan Başkan Fatma Şahin daha sonra buğdayların firiğe dönüştürüldüğü ütme işlemi öncesi tarlada buğday saplarını yaktı. 
Recep Tayyip Erdoğan Parkı’nda düzenlenen Firik ve Sarımsak Festivalinin açılış töreninde konuşan Başkan Şahin, Araban’ın toprağında şifa ve ekonomi olduğunu belirterek, “Araban şu anda sarımsağı ile Türkiye’nin en güçlü bölgelerinden biri. Daha fazla üretmek için daha fazla tanıtmak için çalışmalar yapıyoruz. Beyaz altın sarımsak hasadımız hayırlı olsun” dedi. 
Şahin: Festival, Araban’ın ekonomisine, istihdamına ve geleceğine katkı sağlayacak
Başkan Fatma Şahin, Araban’ın bir medeniyet, bir tarih olduğunu vurgulayarak şunları söyledi: 
“Araban’ın sıcaklığına baktığınızda yüksek bir d vitaminine sahip olduğunu görüyorsunuz. Şehirlerdeki hayatlarda çoğumuz bu vitaminden mahrum kalıyor. Güneşin sıcaklığından yeterince faydalanamıyor. Bu nedenle Araban şifa ve sağlığın yeridir. Burada çok güzel bir festival hazırlanmış. Tarlada izi olmayanın hasatta izi olmaz, az önce biz de çiftçilerle birlikte hasat yapıyorduk. İnşallah tarlanın bereketi, Araban’ın ekonomisine, istihdamına, geleceğine çok büyük katkıda bulunacak. Burada stantlarda da gördüğümüz üzere GASMEK’te eğitim alan kızlarımız burada ürünlerini görücüye çıkartıyor. Bu kızlarımız merkezdekilerden çok daha iyi oyuncak üretmeye başlamış. Ben talimat verdim, Gaziantep Büyükşehir’in dağıttığı bütün oyuncakları Araban’daki GASMEK merkezinden alıyoruz artık.” 
Açılış konuşmaları sonrasında festival programı, halk oyunlarıyla devam etti. Gençlerin sergilediği yöresel oyunları Başkan Şahin ve beraberindeki protokol ilgiyle izlerken sonrasında arabesk sanatçısı Murat Çelik sahne alarak şarkılarını seslendirdi. 
Araban ilçesinin yöresel yemekleri arasında öne çıkan Firik pilavı için yarışmacılar hünerlerini gösterdi. Jüri oylamasının ardından 16 yarışmacıya Başkan Şahin ve protokol plaket verirken bölgenin sembolü sarımsak ürünü için de gerçekleştirilen bir diğer yarışmada derece alan isimler de ödüllerini aldı. 
Festivalde Başkan Şahin, alanda kurulan stantları gezdi, GASMEK çatısı altında eğitim alan Araban ilçesinin kadın üreticilerin görücüye çıkan el işçiliği ürünlerini inceledi. 

 

Kaynak: PHA
Haberin Videosu :
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
TÜDKİYEB Başkanı Çelik: Desteklemeler artırılarak devam etmeli
TÜDKİYEB Başkanı Çelik: Desteklemeler artırılarak devam etmeli
SANKO Holding’e SGK’dan teşekkür belgesi
SANKO Holding’e SGK’dan teşekkür belgesi
Kahta'da iklim değişikliğine dikkat çekmek için cenaze namazı kıldılar
Kahta'da iklim değişikliğine dikkat çekmek için cenaze namazı kıldılar
Zabıta ekiplerinden fırınlara gece baskını
Zabıta ekiplerinden fırınlara gece baskını
Kahta Belediye Başkanı Turanlı'dan, Başkan Kılınç'a ziyaret
Kahta Belediye Başkanı Turanlı'dan, Başkan Kılınç'a ziyaret
Adıyaman Belediyesi araç filosunu güçlendirdi
Adıyaman Belediyesi araç filosunu güçlendirdi
Başkanvekili Demir: Bakanlık ipe un sermekten vazgeçmeli
Başkanvekili Demir: Bakanlık ipe un sermekten vazgeçmeli
Başkan Kılınç, kentteki çalışmaları değerlendirdi
Başkan Kılınç, kentteki çalışmaları değerlendirdi
Adıyaman'da Tapu Kadastro Teşkilatının 175. kuruluş yıldönümü kutlandı
Adıyaman'da Tapu Kadastro Teşkilatının 175. kuruluş yıldönümü kutlandı
Adıyaman heyeti İtalya'dan heybesi dolu döndü
Adıyaman heyeti İtalya'dan heybesi dolu döndü
STK’lar Mavi Marmara Paneli düzenledi
STK’lar Mavi Marmara Paneli düzenledi
Şehir genelinde ilaçlama çalışmaları devam ediyor
Şehir genelinde ilaçlama çalışmaları devam ediyor
Kahta'da Ziraat Odaları İl Koordinasyonu toplantısı yapıldı
Kahta'da Ziraat Odaları İl Koordinasyonu toplantısı yapıldı
Adıyaman'da Güneydoğu Anadolu Tarım ve Orman Müdürleri toplandı - Videolu Haber
Adıyaman'da Güneydoğu Anadolu Tarım ve Orman Müdürleri toplandı - Videolu Haber
Genç Memur-Sen İl Temsilciliğine Muhammet Tepe getirildi
Genç Memur-Sen İl Temsilciliğine Muhammet Tepe getirildi
Belediyeler Birliği toplantısı yapıldı
Belediyeler Birliği toplantısı yapıldı
Başkan Kılınç, İtalya'da Adıyaman'ı dünyaya tanıtacağız
Başkan Kılınç, İtalya'da Adıyaman'ı dünyaya tanıtacağız
SGK İl Müdürü Tekin, Adıyaman'da 123 bin SGK'lı çalışan olduğunu açıkladı
SGK İl Müdürü Tekin, Adıyaman'da 123 bin SGK'lı çalışan olduğunu açıkladı
Başkan İnan'dan '19 Mayıs' mesajı
Başkan İnan'dan '19 Mayıs' mesajı
Gençlerle Buluşan Başkan Kılınç önce gençlik dedi - Videolu Haber
Gençlerle Buluşan Başkan Kılınç önce gençlik dedi - Videolu Haber
Başkan Kılınç'tan 'Gençlik Haftası' mesajı
Başkan Kılınç'tan 'Gençlik Haftası' mesajı
Vali Çuhadar'ın '19 Mayıs Atatürk Anma, Gençlik ve Spor Bayramı' mesajı
Vali Çuhadar'ın '19 Mayıs Atatürk Anma, Gençlik ve Spor Bayramı' mesajı
Bakan Kirişçi: Rusya Ukrayna savaşı tabi ki pek çok şeyi alt üst etti - Videolu Haber
Bakan Kirişçi: Rusya Ukrayna savaşı tabi ki pek çok şeyi alt üst etti - Videolu Haber
Yeni Mahalle'de kaldırım döşeme çalışması
Yeni Mahalle'de kaldırım döşeme çalışması
Başkan Kılınç, Üniversite gençliğiyle bir arada
Başkan Kılınç, Üniversite gençliğiyle bir arada
Petrol Mahallesi yollarına kilitli parke taşı döşeniyor
Petrol Mahallesi yollarına kilitli parke taşı döşeniyor
Engelliler çakı gibi asker oldu
Engelliler çakı gibi asker oldu
Büro Memur-Sen'den üyelerinden mali ve özlük hakları talebi - Videolu Haber
Büro Memur-Sen'den üyelerinden mali ve özlük hakları talebi - Videolu Haber
Yunus Emre Mahallesi'nde asfalt çalışması
Yunus Emre Mahallesi'nde asfalt çalışması
Vali Çuhadar’a 'SGK Haftası' ziyareti
Vali Çuhadar’a 'SGK Haftası' ziyareti

Galeriler Yazarlar Anketler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Adıyamanlılar
    Bedava bonus canlı casino bahis mersin escort gaziantep escort mersin escort escort gaziantep şelale çay kazanları istanbul nakliyat

    Altınşehir Mah.30163 Sok.Palmiye 2 sitesi B Blok. Kat.1 No 1 Adıyaman

    0533 659 63 36

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Adıyamanlılar Net Haber Sitesi İHA (İlas Haber Ajansı) Abonesidir. Adıyamanlılar Net Haber Sitesi İHA (İlas Haber Ajansı) Abonesidir.
    Adıyamanlılar Net Haber Sitesi PERRE (Perre Haber Ajansı) Abonesidir. Adıyamanlılar Net Haber Sitesi PERRE (Perre Haber Ajansı) Abonesidir.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim