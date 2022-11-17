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Altınşehir Mahallesi'nde prestij cadde çalışması

Adıyaman Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç, şehrin birçok noktasında başlatılan prestij cadde çalışmalarından bir tanesi olan Altınşehir Mahallesindeki çalışmaları inceleyip, sorumlulardan bilgi aldı.

17 Kasım 2022 Perşembe 17:53
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Altınşehir Mahallesi'nde prestij cadde çalışması

Adıyaman Belediyesi tarafından şehrin birçok noktasında gerçekleştirilecek olan ve ilki Cumhuriyet Caddesi'nde başlatılan prestij cadde çalışmalarının bir yenisi Altınşehir Mahallesi'nde başlatıldı.
Caddedeki çalışmalarda gelinen son durumu yerinde inceleyen Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç, üstyapı çalışmalarına başlanılan caddede sorumlulardan bilgiler aldı.Başkan Kılınç, incelemeler sonunda yaptığı değerlendirmede, "Altınşehir Mahallesinde devam eden asfalt çalışmalarıyla ilgili incelemelerde bulunduk. İnşallah kısa süre içerisinde ilimize yakışır cadde ve sokaklar inşa edeceğiz" diye konuştu.
Mahalle sakinleri ise çalışmaları yakından takip eden Başkan Kılınç'a ve ekibine teşekkür etti.

Kaynak: PHA
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