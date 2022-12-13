Altınşehir daha da güzelleşiyor

Adıyaman Belediyesi tarafından şehrin birçok noktasında gerçekleştirilen prestij cadde çalışmalarının bir tanesi olan Altınşehir Mahallesi Gökkuşağı Caddesi'ndeki çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor.

Caddede incelemelerde bulunan Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç, üstyapı çalışmaları tüm hızıyla devam eden caddede gelinen son durum hakkında sorumlulardan bilgiler aldı. Daha sonra yine Altınşehir Mahallesi'nde yapımına başlanan park alanını inceleyen Başkan Kılınç daha sonra Altınşehir Mahallesi Muhtarı Ekrem Abacı'yı yerinde ziyaret ederek, yeni projeler hakkında bilgiler verip, mahallenin sorun ve taleplerini dinledi.

İncelemeler ve ziyaretler sonunda kısa bir değerlendirmede de bulunan Başkan Kılınç, "Adıyaman'ımızı geliştirmeye ve güzelleştirmeye devam ediyoruz" diyerek başladığı konuşmasında, "Prestij cadde çalışmaları devam eden Altınşehir Gökkuşağı Caddesinde ve yeni yapacağımız Altınşehir Park alanında incelemelerde bulunduk. Aydınlatması ve kaldırımlarıyla yeni bir görünüme kavuşacak Gökkuşağı Caddesi ve toplam 4 bin 800 metrekarelik bir alan sahip olan ve içerisinde; bin 933 metrekare bitkisel düzenleme, 525 metrekare meydan, 305 metrekare fitness alanı, 465 metrekare çocuk oyun alanı, 540 metrekare koşu yolu ve 360 metrekare gezinti yolunun bulunacağı yeni parkımız ile Altınşehir Mahallesi' daha da güzel bir hale gelecek" dedi.

Mahalle Muhtarı Ekrem Abacı ise çalışmaları yakından takip eden Başkan Kılınç'a ve ekibine teşekkür ederek, mahallenin sorun ve taleplerini kendisine iletti.