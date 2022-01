Alparslan: Esnaflarımızın sorunlarını çözebilmek için adaylığımızı açıkladık - Videolu Haber

"İlk yapacaklarımız kendimize ait yer"

Esnafların dertlerini dinleyerek, esnafların dertlerine çözüm odaklı sorunlarını çözebilmek için adaylığını açıkladığını belirten Adıyaman İnşaatçılar Esnaf ve Sanatkârlar Odası Başkan adayı Alparslan, "Adıyaman İnşaatçılar Esnaf ve Sanatkârlar Odası üyesiyim 2018 yılından bu yana 15 yıldır devam eden bir odamız var. Ama bizler hiçbir fayda göremedik, bizler taze kan olarak yeni yıl ile beraber yeni oda yönetimimizi kurup her esnaf grubuna paylaştırıp yeni yönetim kurumumuzu hizmet anlayışı ile esnaflarımızın dertlerini dinleyerek dertlerine çözüm odaklı giderek bu tür sorunlarını çözebilmek için adaylığımızı açıkladık. Başkan olursam esnaflarımız bizlere destek verirlerse onlarında çok iyi bildiği gibi hizmet konusunda ellimizden gelen ne varsa yapacağız. Çok meslek grubumuz var elektrikçiler, inşaatçılar, sıhhi tesisatçılar, plastik pencikler, mermerciler ve hafriyatçılar var. Her meslek grubumuzun her yerde olduğundan dolayı ciddi sorunları var. Mevcut yönetim bunlarla ilgili çok kulak arkası yapmasından dolayı hiçbir hizmetten faydalanamamışlar. Bununla ilgili ilk yapacaklarımız odamızı kendimize ait odamızın olması bir yerimiz ve toplantı salonumuzun olması, kapımızın mesai saatleri içerisinde sürekli açık olup tüm esnaf arkadaşlarımızı bekliyor olmamız, bire bir muhatap bulmaları bunlarla ilgili çalışmalarımız var. Bununla ilgili çalışmalarımızı yapıyoruz ve sorunları tespit etmişiz bununla ilgili çok ciddi adımlar atacağız. "dedi.

"Gençler olarak neler yapacağımızı anlatıyoruz"

Yönetimlerinde tüm meslek üyelerinden olduğunu hatırlatan Alparslan, "Esnaflarımızın yanına gittiğimizde kendimizi iyi bir şekilde ifade ettiğimizde bizleri çok güzel karşılıyorlar. Çünkü bende eski çok esnaflarımız var. Bunlar sadece 4 yıl bir oy kullandıklarını ve gerekli bir evrak olduğunda sorumlu olarak odaya gitmeleri gerektiğini, bugüne kadar hiçbir seçim döneminde kapıların çalınmadığını kimse ile muhatap olamadıklarını söylüyorlar. Bizler gençler olarak neler yapacağımızı anlatıyoruz. Çok güzel bir şekilde bizleri takdir ediyorlar ve destekliyorlar. Yönetim kurulumuzda çok farklı meslek gruplarını barındığımızdan dolayı hiçbir meslek grubuna yabancı kalmamak için her meslek kurumundan kişiler seçip bunları yönetimimize aldık. Bunların içerisinde hafriyatçılar, mermerciler, emlakçılar ve elektrikçiler var. "şeklinde konuştu.



"Seçime girecek diğer arkadaşlarımıza başarılar diliyorum"



Bir meslek grubunun ya da bir yönetim odası olmadığını tamamen bütün esnafların olduğundan herkese hitap edeceklerini söyleyen Alparslan, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Sosyal çalışmalar ile ilgili olarak günümüz teknoloji internet medya, bununla ilgili çalışmalarımız var. Özellikle üyelerimizi bilgilendirme bunlar ilgili taziye mesajları, düğün mesajları, meslek gruplarını ilgilendiren mesajlarımız olacak. Odamız sürekli açık olacak bütün çalışmalarımızı üyelerimize paylaşacağız. Buradan oy kullanacak meslektaşlarımıza burası İnşaatçılar Esnaf ve Sanatkârlar Odası ben meslek olarak elektrikçi olabilirim ama yönetim kurumumda her meslek grubunu temsil edecek esnaf arkadaşlarımız var. Biz burada sadece bir meslek grubunun ya da bir yönetim odası değil tamamen bütün esnaflarımızın olduğundan dolayı herkese hitap edeceğiz. Bizleri tercih ederler ise hizmetin karşılığını alacağına inanıyoruz. Seçime girecek diğer arkadaşlarımıza başarılar diliyorum. Seçilsekte kaybetsekte biz yine bir odanın üyesiz elimizden gelen ne varsa yaparız."

