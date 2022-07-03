Alitaşı Mahallesi'nin sorunları masaya yatırıldı

Rutin olarak mahalleleri ziyaret ederek mahalle muhtarı ve halkla buluşan Adıyaman Belediyesi yetkililerinin son adresi Alitaşı Mahallesi oldu.

Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç'ın talimatıyla, Belediye Başkan Yardımcısı Şerif Ayaz öncülüğünde Alitaşı Mahallesi'nde vatandaşlarla bir araya gelerek, sorun ve talepleri dinleyen birim müdürleri, sorunları yerinde inceleyip, çözüm için kısa süre içerisinde çalışmalara başlanacağını dile getirdi.

Sohbet havasındaki görüşmeye katılan mahalle muhtarı Mustafa İlik ve mahalle sakinleri ise böyle anlamlı bir projeyi hayata geçirerek vatandaşlarla yetkililerin direk görüşmelerine olanak sağlayan Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç'a ve toplantıya katılan Belediye Başkan Yardımcısı Şerif Ayaz ile beraberindeki birim müdürlerine teşekkür etti.

Alitaşı Mahallesi ziyaretinde bir konuşma yapan Belediye Başkan Yardımcısı Ayaz, "Göreve geldiğimiz günden bu yana vatandaşlarımızla birlikte kararlar alıp, onlarla birlikte hareket etmeyi kendimize şiar edindik. Başkanımızın talimatıyla gerçekleştirdiğimiz bu ziyaretler sayesinde vatandaşlarımızdan sorun ve talepleri dinliyoruz. İnşallah en kısa sürede bu sorunların çözümünü gerçekleştirip, halkımızın isteklerini yerine getirmiş oluruz" dedi.